Garantizan seguridad para Universidad del Bienestar en Ixtaczoquitlán

Con el inicio de labores de la Universidad del Bienestar Benito Juárez en la comunidad de Campo Grande, el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán buscará coordinarse con los niveles estatal y federal para brindar seguridad a los estudiantes, indicó el alcalde Nahum Álvarez Pellico.Señaló que no sólo elementos de la Policía Municipal estarán al pendiente de la seguridad, sino también de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional.Comentó que también se buscará a los alcaldes de los municipios aledaños para ver con ellos la posibilidad de dar una solución a los jóvenes en el tema del transporte público, a fin de el gasto que hacen para llegar a la universidad y regresar a sus casas no sea un obstáculo.Agregó que también se buscará a los transportistas, pues es importante consensar con todos para lograr el apoyo a los estudiantes y no duda que haya buena disponibilidad de todas las partes.Cabe mencionar que durante el inicio del ciclo escolar en la Universidad Benito Juárez en Campo Grande, el delegado federal de bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió al alcalde buscar un apoyo para los 105 alumnos de la carrera de medicina, ya que muchos vienen de lugares como Maltrata, Córdoba y Fortín, y el pasaje para esta localidad cuesta 18 pesos, más lo que tienen que erogar para regresar a sus municipios, por lo que no se desea que el aspecto económico sea un obstáculo para su desarrollo.