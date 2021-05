García Cabeza de Vaca no tiene fuero, asegura Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (del PAN), no tiene fuero para enfrentar las acusaciones en su contra.



“Para mí no tiene fuero. Se erigió la Cámara de Diputados como Jurado de procedencia y ya decidió”.



No obstante, reconoció qué hay una laguna legal, que le hubiera encantado que la SCJN lo hubiera interpretado, porque, en este caso, dice que los Congresos locales continuarán con los trámites.



“Entonces ¿cuál es eso de continuarán? ¿Nombrarán a un gobernador o qué es lo que quiso decir el constituyente? A mí me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiera dicho que es lo qué decidió el constituyente respecto de qué se remitiera”.



No es que no se entienda, hay un vacío legal para interpretación”.



Pero la ministra en retiro insistió: ya no tiene fuero.



La semana pasada el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Coahuila contra el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca por notoria y manifiesta improcedencia.