La Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) confirmó que la empresa Gas Natural del Noroeste sólo tiene permisos para operar en la zona norte de la ciudad de Veracruz.Al respecto, el procurador Sergio Rodríguez Cortés mencionó que el proyecto ejecutivo “es ambicioso” y pretende llevar el gas natural a municipios como Medellín, Boca del Río y Jamapa, sin embargo, todavía no cuenta con los permisos para dichas zonas.“Es zona norte Veracruz (el permiso); es un proyecto integral que incluye Boca del Río, Medellín, Jamapa, pero para esa segunda etapa no tiene aún permisos de la agencia. Son permisos industriales y domésticos”, aclaró.El procurador mencionó que la evaluación la hace la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que autorizó a Gas Natural del Noroeste operar en una zona en específico, por lo que actualmente es difícil que su infraestructura sea suficiente para abarcar la conurbación.“Es una parte del proyecto ejecutivo que es muy ambicioso, muy grande, tendrá que tener el permiso de todas las zonas. Tendría que empezar a ver su infraestructura y yo creo que no le alcanzaría a dar el servicio como lo pretende”, añadió el procurador.En entrevista, Rodríguez Cortés indicó que la PMA hizo una inspección, confirmando que hay permisos para el gasoducto.“Nosotros hemos estado diciendo que la Procuraduría, cuando hay un tema medioambiental, interviene, investiga, pero al final de cuentas en estos casos lo que hacemos es ver que tenga permisos, ver que no tenga ninguna incidencia.“Si hay algún tema de competencia estatal como es el movimiento de tierras, el paso de un área natural protegida, tendríamos que intervenir, pero en el caso de esta empresa en específico presentó permisos de la agencia. Solamente tiene permisos para la primera etapa y entiendo que es apenas la zona norte de Veracruz”, refirió.