Gasolina no subirá de precio, dice AMLO tras reunión con la OPEP

Tras la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México cumplió con los compromisos de producción y es pionero en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles, por lo que garantizó que la gasolina no subirá de precio.



A través de redes sociales, este Jueves Santo que no hubo conferencia mañanera porque se encuentra descansando en su quinta de Palenque, Chiapas, López Obrador destacó que ayer miércoles se vacunaron 467 mil 642 adultos mayores de 60 años en todo el país y refirió que fue cifra récord de vacunación en un día.

“Terminó la reunión de la OPEP y de los países petroleros que no pertenecen a ésta. México cumplió compromisos de producción y es pionero en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en combustibles. La gasolina no subirá de precio”.



“También ayer se vacunaron 467 mil 642 adultos mayores de 60 años, en todo el país, ¡cifra récord para un sólo día!”, escribió el Presidente, quien también difundió la imagen de “Don Chalo”, un adulto mayor que llegó a vacunarse contra el COVID en el módulo de vacunación “Drive Thru” en Burgos, Tamaulipas arriba de su carreta tirada por un burro.



La fotografía fue difundida hace unos días en redes sociales por José Ramón Gómez Leal Jr, delegado de programas federales para el desarrollo en Tamaulipas.



“Otra buena noticia” que informó el Presidente es que ayer, un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), operado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), bombardeó nubes en el estado de Nuevo León que provocaron lluvias y se contribuyó al combate de los incendios que han registrado en esa entidad y en Coahuila.



“Otra buena noticia: ayer un avión de la SEDENA, operado por la SAGARPA, bombardeó nubes en Nuevo León, se provocaron lluvias y se contribuyó al combate de los incendios que han padecido en ese Estado y en Coahuila”, dijo.