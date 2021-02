Gasto 2020 termina en marzo de este año, aclara SEFIPLAN al negar subejercicio

Veracruz no incurrió en subejercicios en año 2020, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, quien aclaró que las dependencias ejecutoras de obra tienen acciones programadas para concluir en el primer trimestre del presente año.



Durante entrevista, al funcionario estatal se le cuestionó sobre el cuarto informe trimestral que culminó el 31 de diciembre del 2020, en el cual se señala que el Gobierno de Veracruz habría incurrido en subejercicio por el orden de 6 mil 375 millones de pesos.



En este sentido, explicó que en efecto, de acuerdo con la Ley de Contabilidad, el recurso que no se ejerce al 31 de diciembre se cataloga como subejercicio.



Sin embargo, dejó en claro que en el caso del Estado se cuenta con proyectos de obra con recursos federales y estatales. Los primeros están comprometidos con obras que se concluirán en el primer trimestre del año, es decir al 31 de marzo.



Mientras que, en el caso de los recursos estatales, éstas se podrán llevar a cabo durante el 2021, por lo que de manera enfática asentó que Veracruz no enfrentará ningún tipo de subejercicio.



“Son recursos federales que tienen hasta el 31 de marzo para ejercerse y si son recursos estatales, pues tienen todo el 2021 para ejercerse. No hay ningún tema de subejercicio, simplemente es un tema que son recursos que se van a ejercer en el transcurso del año”.



El dinero se destinará en infraestructura, carreteras, hospitales, tomas de agua, en tema de suministro de agua potable y vivienda: “entonces un tema de infraestructura que básicamente veremos durante el 2021”, puntualizó.



A decir de Lima Franco, se trata de obras y acciones que realizan las dependencias ejecutoras como es el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (SIOP), así como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (SEDARPA).



“Son obras que se quedaron comprometidas, son recursos de obras que están comprometidas que sea la SIOP, CAEV, SEDARPA, todas las ejecutoras de obra contrataron al 31 de diciembre y se van a ejercer el primer trimestre y segundo trimestre de este año”, finalizó el funcionario estatal.