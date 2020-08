Genera incertidumbre falta de apoyo a protección ambiental: Graciano Illescas

Las declaraciones realizadas por el titular de SEMARNAT, Víctor Toledo Manzur, en el sentido de que la 4T está llena de contradicciones, de que el Gobierno Federal no respalda a la dependencia y que además está bloqueando proyectos sustentables, se suman a la incertidumbre que ya existe desde hace meses en amplios sectores sociales respecto al desempeño y los resultados no sólo de la política pública ambiental, sino sobre la gobernanza, la estabilidad democrática y un verdadero cambio para el país.



Lo anterior lo dio a conocer el presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, A.C. y Coordinador Estatal de la Iniciativa Ciudadana Ambiental Veracruz, el biólogo Graciano Illescas Téllez, no sin antes afirmar que él no forma parte ni de la mafia del poder, ni de los conservadores, ni de los neoliberales, sino que forma parte del pueblo de México que creyó en el mensaje de esperanza que Andrés Manuel López Obrador llevó a todo el país durante los doce años previos a su elección.



“Sin embargo veo a un presidente que cierra sus oídos a las opiniones, críticas y sugerencias no sólo de varios de sus mejores colaboradores, sino de una sociedad que se resiste a ver un México cada vez más vulnerado. No todos somos sus enemigos, por lo que debiera buscar consensos, abrirse al debate argumentado, organizar mesas de diálogo, recapacitar, enmendar errores, asumir mayor humildad, sobre todo él que ha mencionado tanto lo de los abrazos y el amor al prójimo. El país ya está altamente polarizado”, dijo.



Illescas Téllez agregó que “la postura de un científico reconocido como lo es Víctor Toledo es la correcta. La CONAFOR está excluida del programa Sembrando Vida, lo que es un absurdo.



CONANP se ha quedado casi sin recursos para atender las áreas protegidas. Se está privilegiando la producción de combustibles fósiles altamente contaminantes que además contribuyen al cambio climático, cerrándose a la posibilidad de explorar la eficacia de las energías limpias. Se ha reducido el presupuesto para la protección ambiental. Es claro que Toledo asumió gran riesgo respecto a su continuidad en SEMARNAT, pero ojalá el presidente lo retenga y respalde, de lo contrario, podría llegar alguien “a modo” que se ajuste a decisiones gubernamentales equivocadas. Es importante que el señor presidente haga un alto, reflexione y desactive esta polarización que no es buena para México, privilegiando el diálogo”.



Finalmente, el entrevistado reiteró su llamado al presidente de la república para que Escuche con mayor atención, pues no todos los que opinamos cosas como éstas lo hacemos de mala fe, sino con la intención de servir, meter las manos y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.