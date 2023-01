Gente de Ahued no trabaja, yo ya rendí cuentas: Hipólito

El exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que si busca ampararse contra la revisión, análisis y verificación de la documentación por la entrega-recepción 2018-2021 es debido a que, en su opinión, se están realizando procedimientos al margen de la Ley.En entrevista subrayó que, si bien no se opone a transparentar su gestión como Presidente Municipal de Xalapa, los actuales funcionarios de la Dirección de Obras Públicas; la Dirección de Tesorería y la Contraloría del Ayuntamiento, incurrieron en omisiones respecto a la documentación que recibieron cuando concluyó su periodo, de ahí que a la fecha todavía están solicitándoles información.“Es un tema en el cual lo que está en juego son los procedimientos. Nosotros solicitamos un amparo porque los procedimientos, desde nuestro punto de vista no se apegan a Derecho (…). Ahora resulta que los funcionarios que debieron examinar esos documentos, los funcionarios que debieron dedicar su tiempo profesional, pagado con dinero público, para examinar esa entrega-recepción no hicieron su trabajo y ahora nos vienen a pedir información que ahí está, que ahí la tienen, que está en sus archivos”, dijo.El munícipe argumentó que al terminar el año 2021 el municipio de Xalapa fue número uno en materia transparencia según el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., que hizo una evaluación de múltiples organismos públicos de Veracruz.“Nosotros siempre hemos abogado porque los recursos públicos se usen con honestidad, claridad y transparencia; no nos reusamos a rendir cuentas, hicimos una entrega-recepción impecable, reunimos más de 21 carpetas, muchas de ellas de más de 500 hojas, con toda la información necesaria para explicar en qué situación dejábamos la administración pública”, añadió.El exalcalde criticó que los funcionarios responsables de analizar la información de la entrega-recepción no hicieron su trabajo y todavía continúan solicitando información “que ahí está, que ahí la tienen, que está en sus archivos”.“Por eso estamos nosotros solicitando que la justicia pues observe que hay un procedimiento irregular en la forma en que se ha venido notificando a los miembros de nuestro equipo para rendir información; no nos reusamos a dar información, por supuesto que la tenemos y por supuesto que ellos también la tienen porque la entrega-recepción se entregó la información.“Lo único que quiero es que quede claro es eso; nosotros abogamos siempre por la transparencia y la rendición de cuentas y lo único que estamos impugnando es el procedimiento, que es un procedimiento que no cumple con la normativa”.Cabe recordar que el pasado 17 de enero de 2022 el actual Cabildo aprobó al actual alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y a la síndica única Cecilia Leyla Coronel Brizio suscribir un contrato con un despacho para analizar la entrega-recepción 2018-2021, así como la emisión del dictamen respectivo, en conjunto con la Comisión Especial conformada para tales efectos.No obstante, Rodríguez Herrero señala que la Dirección de Obras Públicas; la Dirección de Tesorería y la Contraloría recibieron en tiempo y forma todos los documentos que reúne la entrega-recepción, de ahí que era tarea de dichas áreas el revisar toda la información.“Cuando nos piden a nosotros información que ya está ahí presente es algo que realmente se aparta de los procedimientos que indica la Ley y eso es todo lo que estamos solicitando, que se revise el procedimiento porque el procedimiento en ese sentido no acata lo que dice la norma”, subrayó el exalcalde por MORENA.Hace unas semanas se dio a conocer que el académico y expresidente municipal tramitó un amparo en contra de la revisión al gasto en obra pública que implementó el actual Cabildo presidido por si correligionario, Ricardo Ahued Bardahuil, mismo que sigue en trámite.Rodríguez Herrero considera que la revisión implementada por el despacho contratado está al margen de lo que marca la Ley de entrega-recepción.“Algunos de los compañeros que también recibieron solicitudes de información no se ampararon, pero justo lo que les dijeron a los funcionarios actuales es lo que te estoy diciendo; la información está ahí, la información la deben de examinar, tuvieron mucho tiempo para examinarla, el director de Obra Pública, la Dirección de Tesorería, la propia Contraloría y no lo hicieron.“O se apartan de la norma, pues desconocen la misma. Entonces es lo único que estamos diciendo, que lo revisen, ahí lo tienen, está en su mesa de trabajo”.Además, ante los resultados de la segunda evaluación hecha por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la cuenta pública 2021, Rodríguez Herrero dijo que confía en aclarar el presunto daño patrimonial una vez que comience la segunda fase de fiscalización.Hay que señalar que el ORFIS reportó 15 observaciones de carácter financiero con presunto daño por un monto de 30 millones 81 mil pesos, más otras 17 en la obra pública por 11 millones 969 mil pesos, lo que no fue solventado en dos oportunidades.“Nosotros confiamos en tener la información para demostrar que ese dinero se usó adecuadamente; esa información está dentro de los archivos municipales; esa información se le debe de proporcionar al organismo fiscalizador.“Nosotros por su puesto tenemos en algunos casos copia de esos documentos porque hicimos la entrega-recepción y esperamos pues que, en el curso de este tiempo, haya la oportunidad de demostrar que esa información está”, agregó Rodríguez Herrero.