Gente no comprende magnitud de pandemia; podría empeorar, advierte enfermera de Moloacán

Con la intención de crear conciencia entre la población, una enfermera del sur de Veracruz cuestionó a través de redes sociales el por qué a la gente le cuesta tanto quedarse en casa.



La trabajadora de la salud de nombre Priscila Guadalupe Ramírez Prieto, quien labora en Moloacán, insistió y preguntó a todos aquellos que salen si quieren estar hospitalizados o que les digan que un familiar ha fallecido.



En un video publicado en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Moloacán, la enfermera expresó su preocupación debido a que la población de la región no le ha dado la dimensión adecuada a la pandemia y por ello advirtió que si la gente no atiende las medidas preventivas la situación empeorará.



“Para nosotros es muy difícil día con día entrar y saber que estás dando todo, pero por más que una realice las medidas adecuadas, tú estás luchando, pero hay personas que no lo están valorando. No tienen la capacidad de entender la magnitud de lo que es esto hasta que ven la desgracia y, en este caso, son sus seres queridos”, expresó.



En el sur de Veracruz, el COVID-19 ha cobrado la vida de 203 personas en Coatzacoalcos, 91 en Minatitlán, 38 en Cosoleacaque, 32 en Nanchital, 18 en Las Choapas, 14 en Agua Dulce, nueve en Ixhuatlán del Sureste y dos en Moloacán.



A pesar de lo anterior, Priscila dijo que la gente que padece enfermedades crónico-degenerativas sale a la calle sin cubrebocas y por ello no descartó que la situación empeore.



“Salgo de compras y hay personas que no llevan cubrebocas, no comprenden la magnitud que en verdad esto está pasando, no nos estamos enfermando los de adentro, se están enfermando las personas de afuera, que no están llevando las medidas adecuada.



“Si tú sabes que tienes un padecimiento que es hipertensión, obesidad o sobrepeso y todavía le agregas la ignorancia de creer que no existe por lógica es posible que te dé. Quién no cree hasta el día de hoy está muy equivocado, porque esto va a empeorar, va a ser más difícil si no dejan de salir”, finalizó.