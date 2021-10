Gente pequeña en Xalapa ya podrá comprar calzado de su talla

Las personas de talla pequeña en Xalapa en breve tendrán la posibilidad de comprar calzado especial para ellas, luego que la asociación que los representa en Veracruz lograra un acuerdo con un empresario de León, Guanajuato, para su elaboración y distribución en la Capital.Así lo dio a conocer el presidente de la asociación civil “Somos Pequeños Veracruz”, Jacob Zayas García, quien pidió a las zapaterías de la ciudad y a otros establecimientos comerciales que les permitan exhibirlos allí, una vez tengan las unidades.“En León ya logramos contactar a una persona que nos va a poder crear el zapato que nosotros necesitamos, con las estadísticas, que nosotros con los compañeros pudimos lograr. Es un gran problema de la ropa, todo es un problema, porque nosotros vivimos en otro mundo, como en un mundo de gigantes”, expresó.Indicó que todas las personas pequeñas calzan números de niño, cuyos motivos o decoraciones no van acorde con sus edades, por lo que requieren de diseños para adultos y de tipo ortopédico.“Del número 3 o 2 para abajo, entonces ese es un gran problema de autoestima porque el zapato viene para niño, desde el diseño hasta donde lo compran. Además, en cuanto al tema de salud, nuestras rodillas, nuestras caderas, nuestras espaldas son diferentes y el zapato por lo regular lo usamos dos números más grande porque no nos entra”, explicó.Zayas García estimó que en tres semanas realizarían la presentación oficial en Xalapa, mediante un desfile y así quienes necesitan este tipo de zapatos los conozcan y sepan que es diferente.“Es diferente porque nuestro pie no es como el de ustedes, es totalmente distinto. Es casi ortopédico el calzado. Pudimos contactar a esta persona en León y estamos a punto de lanzarlo. Ya tenemos todo listo, ya se hicieron las pruebas necesarias para poder dárselo a conocer a los compañeros”, puntualizó.El presidente de “Somos Pequeños Veracruz” expuso que la comercialización del calzado sería por medio de las redes sociales a través del perfil de Facebook “Gente Pequeña Veracruz”, ya que afirmó que el abrir un local “está muy complicado por la pandemia”.“Nosotros ya nos estamos ahí adaptando, invitamos a las empresas, a las zapaterías, a una tienda que nos deje exhibir el zapato, lamentablemente hay mucho desconocimiento, mucha pena y mucha discriminación y si damos a conocer el calzado, que va a ser para un tema de salud, va a ser muy beneficioso para las personas -pequeñas-”, reiteró.