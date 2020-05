Gerencia de LICONSA despide a líder sindical independiente en Veracruz

Acusando violación a sus derechos laborales y humanos, Raúl Galván Utrera, secretario general Seccional del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de LICONSA Veracruz (SINALITL) fue despedido como promotor social.Asegura que con esta acción se desconoce el reconocimiento de la Toma de Nota otorgada por la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS).En oficios por separado dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, da cuenta de las irregularidades que prevalecen en esta empresa con participación de la iniciativa privada que dirige Francisco Salvador Torres Peralta.En el documento, signado por el dirigente sindical, refieren que decidieron ser parte de un nuevo proyecto sindical, porque el que rige las condiciones generales de trabajo, afiliados a la CTM.“Por décadas nos ha negado la posibilidad de gozar de todos nuestros derechos como trabajadores sindicalizados y de una representación que verdaderamente luche por mejores condiciones laborales, que se reflejarán en una mejor calidad de vida para nuestras familias”.Explicó que los empleados veracruzanos de la Gerencia Estatal de LICONSA Veracruz trabajan en condiciones precarias y de discriminación de ingresos, considerando que a trabajo igual, deberían de recibir salario igual como un principio constitucional.“Sin embargo la realidad es totalmente diferente, debido a que su sueldo no solamente es inferior a otros centros de trabajo, sino que en el mismo programa tenemos diferentes niveles y salarios, desempeñando el mismo puesto y las mismas actividades; además de recibir maltratos, humillaciones, acoso laboral, ofensas y laborar en días festivos y descansos obligatorios sin el pago extra correspondiente, y con la constante amenaza de ser despedidos”.Sobre el particular, el dirigente sindical despedido explicó que decidieron agremiarse al Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de Liconsa (Sinalitl), luego del proceso de reinstalación de los trabajadores despedidos que participaron en su conformación, para lo cual realizaron una huelga de hambre frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México a principios del presente año.En ese tenor, dijo que el pasado 18 de febrero del año en curso, la Dirección General del Registro de Asociaciones de la STPS les otorgó la Toma de Nota correspondiente a su sección sindical, de la que él es el Secretario General Seccional, pero cuatro días antes fue despedido por la empresa: “al enterarse de nuestras actividades para ejercer nuestro derecho a la libre sindicación”.Destacó que el nuevo sindicato a 5 meses de existencia ha sido objeto de despidos constantes de los trabajadores que se han atrevido a cambiar de sindicato.En el estado de Veracruz cuenta con 24 agremiados, ubicados en las coordinadores de Coatzacoalcos, Acayucan, Veracruz puerto, Xalapa y Poza Rica.De su despido, señala que la fecha en que esto se dio fue notificado por el subgerente de Abasto Veracruz, Alejandro Cabañas Maldonado, para que pasara a la oficina de Relaciones Industriales, en donde se encontraba la jefa del Área, Mary Cruz García Capistrán; el subgerente de Administración y Finanzas, Armando Contreras; el coordinador estatal de Padrón, Alfredo David Pérez Márquez; el coordinador del Padrón, José Alfredo Romero Lomán y una persona que solo se identificó como jurídico de la empresa.Ahí el licenciado Alfredo David Pérez Márquez me informó que la decisión de rescindirme se debía a que había un programa de bajas de personal por la “austeridad republicana y que yo estaba contemplado dentro del mismo”.Casualmente el lunes 10 de febrero, el subgerente del programa, me había instruido capacitar a la nueva promotora María de Jesús Rojas Bello en las funciones de la promotora social, “lo que contradice el motivo de mi despido injustificado”, añadió.