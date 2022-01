Gestionarán que Centro de Salud de Xico tenga personal fines de semana

La Regidora tercera de Xico, Cecilia López Xotla, indicó que será necesario gestionar ante las autoridades estatales para que el Centro de Salud cuente con personal médico durante los fines de semana, ya que actualmente se carece de este servicio.“Para empezar contamos con un Centro de Salud, pero en los fines de semana no tenemos doctor, he tenido emergencias de manera personal y no hay doctores”, detalló.Asimismo, precisó que en ocasiones tampoco hay medicamento, y los servicios de salud particulares son caros y los xiqueños a veces no tienen acceso a estos por falta de dinero.En este sentido, señaló que será necesario reunirse con el personal que está al frente del Centro de Salud y exponer esta situación.“Entablar un diálogo con la persona que está al frente del Centro de Salud pues es estatal, lo opera el Estado; los xiqueños necesitan de atención médica y habrá que hacer gestiones”, finalizó.