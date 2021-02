Gilberto Ortiz nunca expresó haber recibido amenaza alguna: diputados morenistas

Los diputados morenistas, Jaime Humberto Pérez, Claudia Tello y Magdaleno Rosales, reprocharon el asesinato del precandidato a la alcaldía de Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz y solicitaron a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de los hechos.



De acuerdo con el diputado federal Jaime Humberto Pérez, el precandidato nunca les había dicho de posibles amenazas, por el que urgió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal Verónica Hernández, llegar a las últimas consecuencias.



"Yo hablé con él el pasado fin de semana, lo vi justamente el lunes antepasado, y nunca me expresó amenaza ni persecución alguna. Pedimos el esclarecimiento total porque era un hombre íntegro y de familia".



El Legislador rechazó que el proceso electoral se torne violento, pues buscarán que sea un proceso transparente y libre de un clima inseguro.



"No lo vamos a permitir. Que no entre esta parte de generar miedo a la sociedad veracruzana. Ésta situación debe dar las investigaciones de manera pronta. Creo que todos los partidos deben tener la garantía de la vida y transitar en una elección sensata".



En conferencia de prensa, acompañado de más legisladores, comentó que hasta el momento no hay sospechas de quiénes son los responsables, por lo que reiteró la solicitud a la Fiscalía General del Estado de continuar con las investigaciones.



"No vamos a caer en ninguna especulación, pero sí queremos avances en el caso. Pedimos que se abran todas las líneas, dar con los responsables. Cuando hablaba con la fiscal, le decía que el caso de Gilberto es una parte de todo lo que se tiene que esclarecer en el estado", concluyó.