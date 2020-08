Gimnasios de Xalapa insistirán con su reapertura ante autoridades 

El presidente de la Liga Xalapeña de Fisicoconstructivismo y Fitness, Enrique Aburto Pérez, informó que este viernes se reunirán con autoridades municipales y del sector salud para dialogar una posible apertura de gimnasios y centros deportivos de la Capital.



"Le queremos mostrar a SESVER y al Ayuntamiento realmente el impacto que ha tenido tanto en salud como en cuestión económica, porque ha sido demasiada la pérdida que ha habido de muchos gimnasios y centros deportivos. Vamos a tratar de concientizar a nuestras autoridades de que ya debemos aperturar. El día de mañana queremos negociar".



Aseguró que son más de 900 centros deportivos y gimnasios que continúan cerrados a causa de la pandemia COVID-19.



"Son más de 900 los espacios que existen en Xalapa y han quebrado más de 180. El día de mañana nos vamos a reunir para darles un recorrido, mostrar los espacios y que vean de que se trata y de qué manera se hará un control".



Explicó que ya tienen un programa que podría funcionar en colaboración con la Secretaría de Salud, para ir canalizando a los usuarios en el caso de que algunos de ellos presente síntomas mientras hace uso de las instalaciones, todo ello con la finalidad de proteger a los clientes y a los empleados.



"Tenemos un programa en el que cuando alguien se encuentre en una situación, no solamente del COVID-19, si no que presente la señal de un infarto, que de inmediato sea canalizado. Este programa estará canalizado con SESVER y no sólo para los que hacen uso de las instalaciones, también para algún ciudadano que se sienta mal y pase por las instalaciones de algún gimnasio".



Además, aseveró que ya entregaron un protocolo sanitario para el día de la aperturas de estos establecimientos, el cual incluye: la desinfección de espacios, toma de la temperatura, ropa deportiva que cubra la mayor parte del cuerpo, sanitizante en la entrada, la distancia debida y el llenado de un cuestionario para registrar síntomas.



"Los instructores y dueños ya tomaron los cursos gratuitos del COVID-19 que dio el seguro social, ya están capacitados para trabajar con las medidas para prevención del COVID-19", concluyó.