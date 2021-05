Giovanni Arcos plantea acciones para apoyar a animales en calles de la entidad

El candidato a la diputación local por Xalapa Rural por Movimiento Ciudadano (MC), Giovanni Arcos Marines, retó a los abanderados y abanderadas de otras fuerzas políticas a promover acciones para aplicar como legisladores en apoyo a los animales en situación de calle.



El candidato dijo que esta situación representa un problema social, el cual no se toma en cuenta, por lo que es momento que desde el Congreso local se trabaje para resolverlo.



“Esto es el comienzo de la voluntad que se debe de hacer notar de esta nueva política que exige nuestro bello Veracruz, el valor agregado del político de hoy es demostrar que se quieren hacer las cosas diferentes, basta de choros mareadores, la gente ya no se traga ese cuento”, dijo.



Por ello, Giovanni Arcos plantea tres acciones específicas, con las cuales retó a sus adversarios en la campaña, para promover y aplicarlas de llegar a la Legislatura del Estado.



En el primer punto, destaca el organizar como Legislador local mínimo tres colectas de alimento para perritos y gatitos al año; así como en un segundo punto organizar como diputados al menos tres pasarelas de adopción al año, acompañadas de campañas de concientización para que los xalapeños adopten y no compren.



Y en un tercer punto, propone el apadrinar al menos con 20 esterilizaciones al mes durante los tres años que dura el encargo como legisladores, a los animalitos de las colonias de su Distrito.



En otro tema, Arcos Marines exhortó a las demás candidatas y candidatos que caminen por su Distrito XI Rural con luz propia y dejen de colgarse de las agendas y eventos de sus candidatos a la Alcaldía de Xalapa y Diputaciones Federales.



“Que muestren sus propuestas reales, alcanzables y medibles. Los xalapeños merecen escuchar lo que cada uno trae para su Distrito, en materia de legislación y gestión de un Municipio que reclama atención con urgencia, evitemos la descalificación y privilegiemos el diálogo, las propuestas y la objetividad que reclama la ciudadanía”, finalizó el candidato a diputado local por el Distrito Xl, Xalapa rural.