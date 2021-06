Gobernador aclara datos de Salud: No hubo 111 muertos de COVID en un día

En un mensaje dirigido a la población, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que las 111 muertes por COVID-19 reportadas el día de ayer miércoles por la Secretaría de Salud, no corresponden a decesos ocurridos en los últimos días, ni siquiera a fallecimientos presentados durante el 2021, sino que responden a una actualización de datos sobre 2020.



El mandatario precisó que los casos se encontraban bajo investigación desde el año pasado, para determinar si el fallecimiento de esas personas había sido consecuencia del virus, por lo que luego de la comprobación realizada por las autoridades sanitarias, se actualizaron los datos dentro del “cierre anual” de fallecimientos.



“El día de ayer se informó el número de fallecimientos y pareciera que fue un incremento pues se dijo que se registraban 111 muertes por COVID lamentablemente, sin embargo, esto corresponde a un cierre anual de fallecimientos de casos que estaban en investigación por COVID desde año pasado, en este cierre anual se ajusta el número de personas fallecidas con un incremento que no corresponde a las muertes de estos últimos días”, dijo.



De este modo, enfatizó, que el dato reportado el día de ayer no corresponde a un aumento de casos en los últimos días.



Sin embargo, hizo un llamado a la población para que no olvide que la pandemia continua y que las medidas sanitarias se mantienen vigentes, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir con los cuidados recomendados por las autoridades en materia de salud.



Finalmente, reiteró que continúa hasta el viernes en programa de vacunación para ciudadanos de 50 a 59 años, pues el fin de semana se suspenderá el proceso por la jornada electoral.



Al respecto, García Jiménez dijo que la aplicación de la vacuna va a reiniciar el lunes y ahí se informará respecto al inicio de la vacunación para la población de 40 a 49 años.



“Anunciar este fin de semana el sector de 40 a 49 años de edad”, finalizó.