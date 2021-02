El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que en Veracruz ya está todo listo para recibir, a partir del 15 de febrero, el embarque de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Farmacéutica Pfizer, para la aplicación del refuerzo al personal en primera línea.



En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, justificó los problemas en la dotación de las dosis, diciendo que ello no se debía a la falta de recursos, sino a quien tenía los contratos.



“Ya con mucha anticipación con las empresas farmacéuticas que están produciendo la vacuna contra el COVID y como ustedes ven, este 15 de febrero inician y en Veracruz tenemos todo listo para recibir el embarque de la segunda dosis de la vacuna Pfizer, para que se aplique a todo el personal médico en la primera línea que recibió la primera dosis”, expresó.



Reiteró que la logística “está completamente detallada, ahora ya estamos trabajando en la logística de la segunda fase, que es adultos mayores y esto se acelera con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya vienen en camino”.



García Jiménez dijo que también están pendientes de recibir los embarques en Veracruz de las dosis elaboradas por la Farmacéutica AstraZeneca.



“Vamos a tener una reunión virtual, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nos ha convocado a todos los gobernadores, con las autoridades de Salud federales para detallar qué porcentaje de las vacunas de las otras empresas van a llegar a cada Estado”.



Por otra parte, el titular del Ejecutivo criticó de nueva cuenta a sus homólogos que quisieron “engañar” a la población con la compra unilateral del inocuo, señalando que quedó demostrado que sólo a través del Programa Nacional de Vacunación era posible la inmunización contra el Coronavirus.



“El Plan Nacional de Vacunación es la forma más rápida de adquirir las vacunas y no estar tratando de engañar a la población de que si buscas por tu lado vas a adquirir vacunas, como lo hicieron lamentablemente otros gobernadores, después las mismas empresas les enviaron una comunicación diciéndoles que hasta 2022”, precisó.



García Jiménez insistió que el manejo de las vacunas por parte del Ejecutivo mexicano “era lo más asertivo. Nosotros no mentimos, fuimos muy serios en esto, estamos siendo muy responsables, no creando falsas expectativas”.



No obstante, afirmó que este año, su administración destinará este año al Sector Salud mil millones de pesos más al presupuesto ya aprobado por el Congreso del Estado, “para lo que se ofreciera. Entonces tenemos suficientes recursos”.



El Mandatario veracruzano dijo que en Veracruz se necesitarán igual número de dosis empleadas en la primera etapa de vacunación, para aplicarlas en la segunda e indicó que conforme lo explicó López Obrador, llegarán 400 mil a todo el país, restando alrededor de 100 mil para inocular a todo el personal sanitario.



Recordó que en el primer embarque, Veracruz recibió 19 mil 500 dosis y en el segundo 3 mil 900, “entonces esperemos el mismo número para esta segunda aplicación, quizás en embarques diferentes pero se dará quizás una semana de diferencia, para cubrir los 35 a 42 días de aplicarse”.