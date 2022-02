Gobernador critica a oposición, mientras Fiscalía tortura, dice familia de July Raquel “N”

Martín Flores, padre de July Raquel "N" y Alberto "N", ambos detenidos por su presunta participación en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en 2020, acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, sigue actuando fuera del marco de la Ley contra sus hijos.Al afirmar que del Gobierno de Veracruz "se puede esperar todo", narró que, en una ocasión los propios fiscales de la Fiscalía Especializada contra la Tortura, que antes se negaron a atender el caso de su hija, llegaron sin avisar a ver a su hijo sin presencia de su abogado, lo que es ilegal a la luz del debido proceso.El hombre dice que de no ser porque el defensor estaba presente en el penal atendiendo a otro cliente y al notar el hecho los confrontó, lo más probable es que pudieran haber logrado "sacarle alguna firma" para beneficio de la Fiscalía.Cabe destacar que este jueves se dio a conocer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal general Verónica Hernández Giadáns debido a que elementos torturaron a July Raquel “N” para obtener una confesión de culpabilidad.Al respecto, Flores explicó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México investiga también la probable tortura a Alberto y si bien podría ser atraída por la CNDH, aún se integra el expediente.El padre de los dos acusados celebró la determinación de la Comisión Nacional y dijo que sus hijos son inocentes de los cargos que les imputa la Fiscalía.Martín acusó que para este proceso la FGE ha tenido como cómplices a los defensores de oficio que en su momento le señalaron a la familia "que no iban contra el gobierno" y a jueces como Marco Antonio Rodríguez Lobato.En entrevista, reiteró que el Gobierno de Veracruz no está atendiendo los problemas que existen en materia de seguridad y procuración de justicia.Criticó que aunque García Jiménez acuse que los medios y Senadores protegen a delincuentes, él mismo está protegiendo a los policías y elementos que violentan los derechos de los detenidos y la población en general. "En Veracruz no hay derechos", fustigó.Agregó que el caso de su hija es una muestra de que se mantiene a personas inocentes en las cárceles de Veracruz y recalcó que los legisladores federales no protegen delincuentes, sino que abogan por esos derechos vulnerados.El padre llamó a los familiares de otros presos a levantar la voz en casos de injusticias como ésta."En casos como estos tenemos un poquito de miedo por lo que pueda pasar porque hay amenazas. Pero exhorto a todos a que no nos quedemos callados", dijo.El hombre agradeció el apoyo que han recibido del Centro ProDH en la estrategia legal que han seguido y que dio su primer fruto este jueves con la recomendación de la CNDH.