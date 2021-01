Gobernador defiende alta cifra de personas localizadas tras desaparecer

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó que el porcentaje de localización de personas reportadas como desaparecidas en la entidad se ubica actualmente en 70%.



Esto ante cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que reporta que el 75% de mujeres extraviadas en los últimos dos años en el Estado no han podido ser localizadas.



“Esa cifra se ve aumentada porque antes no existía la Comisión Estatal de Búsqueda, entonces si tomas lo anterior, lo que fue Javier Duarte, lo que fue Miguel Ángel Yunes, a pesar de que la ley está ahí desde hace tiempo, nunca la implementaron, nunca le dieron recursos, nunca le dieron lugar, y se dio eso.



“Ahora no, ahora es al revés, ahora la Comisión tiene un porcentaje mucho mayor de localización de lo que finalmente se quedan en búsqueda continua”, defendió el Gobernador.



Abundó que el índice de ubicación de las personas perdidas “debe estar rondando el 70 por ciento o más” y dijo que en la actualidad se busca la causa de estos hechos.



García Jiménez señaló que en la tercera semana de diciembre se localizaron a un alto número de eprsonas, pero dijo que la mayoría eran hombres que se ausentaron por su voluntad y sin avisar a sus familias.



“Se ausentaron más hombres que no avisaron, la familia se alertó, reportó y la Comisión Estatal de Búsqueda actuó rápido y lo localizó y se les preguntó el motivo y fue ausencia voluntaria”, puntualizó.



El titular del Ejecutivo definió que siempre se ha querido decir que son más las mujeres quienes que se van y regresan, pero al menos en esa semana del mes pasado ocurrió lo contrario.



Destacó que gracias a que existe la Comisión Nacional de Búsqueda, ya no se requiere esperar 72 horas para comenzar con los trabajos de localización de las personas reportadas como desaparecidas, sino que se hace de manera inmediata una vez que se tiene conocimiento del hecho.



“La Comisión pide auxilio a la Fiscalía para con los indicios de la investigación pues nos ayuden a tratar de dar con su paradero en esas horas rápido. Pasado ese tiempo, la Comisión avisa para formalmente que se inicien investigaciones tras un posible hecho delictivo: privación ilegal de la libertad, secuestro, desaparición y que puede haber gente involucrada”, explicó.



Sigue búsqueda de nutrióloga



En la desaparición de la nutrióloga especialista en el tratamiento de la diabetes, Samara Arroyo Lemarroy, la alerta de búsqueda temprana se difundió ampliamente para que todo el que pudiera aportara información.



Dijo que los indicios apuntan a que se trata de una presunta desaparición y hacia ello se está dirigiendo la línea de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado.



“Estamos obligados a seguir haciendo la búsqueda en vida, y es lo que estamos haciendo (…) en esos operativos de búsqueda con vida se logró tener más información donde hay la presunción de un participante que tiene ver con el hecho de que la joven no está”, puntualizó.



Según el mandatario estatal esta persona fue la última que tuvo contacto con la profesionista egresada de la Universidad Iberoamericana de Puebla y de la Universidad de Barcelona, por lo que deberá explicar por qué tenía en su posesión un auto con reporte de robo que pertenecía a la víctima.



“Al estar en posesión de ese auto, cometió un delito y está sujeto a investigación de lo que resulte y ese proceso que se judicializa, va un poquito aparte y de la mano con el proceso de búsqueda desde el día que la Comisión Estatal de Búsqueda tuvo conocimiento y ahora lo hace la Fiscalía”, abundó.



Cuitláhuac García dijo que para tratar de hallar a la nutrióloga se han empleado helicópteros, lanchas, perros y se sigue con estos trabajos, ahora más dirigidos a lo que la línea de investigación va marcando.



“Vamos a continuar, no perdemos la esperanza (…) seguimos activando los operativos según las indicaciones que nos va dando la línea de investigación para ser más asertivos de qué fue lo que pasó”, finalizó el gobernador de Veracruz.