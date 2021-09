Gobernador deja al Congreso rechazar o mantener terna por Comisión de Víctimas

La tarde de martes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recibirá a los colectivos de desaparecidos que la semana pasada cerraron el centro de Xalapa para exigir un encuentro con él y discutir la renovación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAVIC).“Me dijeron que iban a venir por la tarde, entonces voy a estar pendiente aquí en Palacio. Tenemos toda la disposición, vamos a platicar. Sólo traen un punto: el cambio en la CEAVIC, quieren informarse y les voy a responder todo lo que ellos me planteen”, dijo el Mandatario en entrevista.Ante la petición que tienen las integrantes de estos grupos de que la actual comisionada, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, siga en la Comisión ahora como encargada de despacho, el Mandatario respondió que “no nos podemos mover respecto a lo que dice la Ley”.García Jiménez reiteró que la terna se hizo “apegada a derecho, no puedo hacer otra cosa, tiene que ser apegado a derecho (…) atenderlas, estoy seguro que me traen ciertos planteamientos”.Al cuestionarlo sobre si los tres nombres que ya figuraban para el cargo se mantendrán, apuntó que “hay que ver lo legal, entiendo que el Congreso determina eso”.Explicó que él, como titular del Ejecutivo, mandó las propuestas al Legislativo luego de recibir las candidaturas que se registraron en una convocatoria. “Se revisaron los perfiles y se nombran a esos tres y ya el Congreso designa”.Cabe recordar que la terna que ya había enviado a la Legislatura está integrada por Yuliana Aguilar Rodríguez, Laura Silvia de Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores y al respecto, refrendó que esperará hablar con los colectivos para responder sus dudas.“Debo ser respetuoso del Congreso pero también debo atender lo que los colectivos me planteen”, enfatizó al adicionar que si los diputados consideran que se deben cambiar los candidatos, lo hará.El Mandatario veracruzano consideró que de esta plática con los colectivos se llegará a acuerdos, precisando que confía “mucho” en el diálogo.