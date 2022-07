Gobernador descarta declarar en audiencia de Pasiano “N”

El Gobierno del Estado es respetuoso de los procesos legales, así como de la resolución de la autoridad en relación con el caso de Pasiano “N”, por lo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que no interviene ni intervendrá en ningún momento.En la conferencia de prensa de este jueves desde Palacio de Gobierno, fue cuestionado respecto a la petición del abogado del Alcalde Electo de Jesús Carranza, que se presente a declarar, ya que su cliente permanece en prisión por una declaración del Ejecutivo del Estado.En ese tenor, García Jiménez desestimó lo anterior y manifestó que el abogado está en su derecho, sin embargo, aclaró que las declaraciones que ha realizado respecto a este caso se derivan de las preguntas de los propios medios, por lo que dejó en claro que se mantiene al margen para evitar “politizar” el asunto.“Si ellos lo quieren ver así, yo no voy a intervenir. En una conferencia de prensa ustedes preguntan y yo respondo. Mi respuesta aquella vez fue a pregunta de ustedes. Antes de eso yo había advertido claramente que las presidentas y alcaldes que asumieran el cargo, cuidaran mucho con quien se relacionan”, afirmó.Asimismo, recordó que en su momento recomendó a los ediles próximos a tomar posesión de su encargo que evitaran relacionarse con organizaciones criminales, por lo que afirmó que el asunto de Pasiano “N” no es político.De este modo, el mandatario sostuvo que en su momento la autoridad intervino a petición de la autoridad electoral, cuando denunció que en Jesús Carranza se reportó la quema de urnas y riesgo a la población.“En el caso de Jesús Carranza hubo una quema de urnas y la autoridad electoral nos solicitó resguardar. Tenemos que actuar, la Fiscalía tiene que actuar. No voy a intervenir, lo que yo he hecho es responder sus preguntas”, finalizó.