Gobernador descarta que Veracruz esté en riesgo de regresar al rojo de COVID

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que Veracruz esté en riesgo de regresar al color rojo o riesgo máximo en el semáforo epidemiológico de COVID-19; no obstante, llamó a los ciudadanos a continuar respetando las medidas sanitarias implementadas por la pandemia.



En entrevista posterior a la Mesa para la Construcción de la Paz, desde Cazones de Herrera, reiteró que el Estado se mantiene en amarillo, aunque en las entidades vecinas se ha registrado un aumento de los casos de Coronavirus, al igual que en Poza Rica y municipios de esa región donde aumentó la ocupación hospitalaria.



“Recordemos que la zona de Poza Rica tuvo un incremento en la ocupación hospitalaria. Estamos pidiendo a los Alcaldes que nos sigan ayudando, lo están haciendo bastante bien pero que no lo dejen de hacer, sobre todo en estas fechas de exhortar a la población a que cuide su salud, que no abandone las medidas sanitarias”, indicó.



El Mandatario estatal pidió a los veracruzanos, en especial a los que viven alrededor de Poza Rica, que vivan las fiestas decembrinas "muy pequeñas en el hogar", con las personas que viven allí.



"Si no hay necesidad de ir a Poza Rica, no asistan, traten de mantenerse en su ciudad o pueblo, que sigamos cuidando las medidas sanitarias. Diciembre es la temporada en que las enfermedades respiratorias incrementan y por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para seguir manteniendo muy abajo el tema del Coronavirus”, expuso.



De igual modo, descartó de nueva cuenta que Veracruz regrese al color rojo; sin embargo, reconoció que ello dependerá de que la ciudadanía contribuya, que se sigan las recomendaciones y se respete la semaforización municipal.



"No, ahorita no (está el riesgo) pero no estemos pensando en eso y busquemos no estar disminuyendo las medidas sanitarias, por el contrario, hay que tomar todas aquellas para evitar que regresemos a una situación crítica. Estamos en amarillo, vamos a estar informando la evolución, el semáforo epidemiológico es una muy buena referencia y no olvidemos que aquí en Veracruz está vigente el semáforo tecnológico municipal, lo que tenemos que atender es cómo está nuestro municipio, en qué color está", puntualizó.



Con relación a la situación de seguridad en el norte de la entidad, dijo que ha mejorado y se han logrado "operativos exitosos" contra las bandas delincuenciales que operan en la zona.



Por otro lado, anunció que para el próximo año se hará una revisión de lo que se ha hecho en materia de infraestructura en Poza Rica y municipios circunvecinos, destacando las obras en esta ciudad, Cazones de Herrera, Tuxpan y Papantla.



"Viene una segunda ola de obras de infraestructura, vamos a buscar apoyar a los municipios que todavía no hemos apoyado con más obra", dijo.



También, adelantó que analizan la construcción de la carretera de Poza Rica a la Barra de Cazones.



"Ya hay proyecto, lo vamos a revisar. Recuerden que tenemos que repartir de manera regional, en toda esta región tenemos que evaluar para que sea equitativo", afirmó el titular del Ejecutivo veracruzano.



Finalmente, dijo que revisarán la solicitud de los habitantes de ese municipio para que se construya un puente en "Bajo Grande", que les beneficiaría turísticamente y con relación a la rehabilitación del mercado Morelos, recordó que ese tema es de competencia municipal.