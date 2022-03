Gobernador desdeñó a abogados que advertían por ultrajes, critican

Abogados de la región centro del Estado se congratularon por los cientos de veracruzanos que podrán obtener su libertad tras la declaratoria de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad.Los integrantes de Colegios, Federaciones, Asociaciones, Círculos y Barra de Abogados, señalaron que al Gobernador no le debería sorprender el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en varias ocasiones los académicos y abogados litigantes señalaron las violaciones "a la libertad de expresión y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad", pero fueron ignorados."La respuesta que recibimos fue un señalamiento denostativo en el que se nos acusó indebidamente de querer enriquecernos al aprovechar la derogación del tipo penal para defender a delincuentes", expusieron los abogados.Sin embargo, como hombres y mujeres de leyes, la declaración de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad refrenda la confianza en que tarde o temprano la legalidad y la justicia terminan por imponerse.Reconocieron que esta pifia del Congreso del Estado hace ver qué quiénes hoy están ahí, lo mismo que los anteriores a ellos, solo aprovechan la mayoría que han logrado con el voto de la población no para defender los intereses de ésta, sino del poder en turno.Agregaron que si bien los diputados pueden no saber de leyes, tienen obligación de asesorarse.Entre los declarantes estuvieron Dulce María Romero Aquino, presidenta del Foro Metropolitano de Abogados; María Teresa Samano, secretaria del Foro, y Roberto Montes Silva, presidente de la Barra de Abogados.