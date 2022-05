Gobernador evade hablar sobre contratos a corporativo implicado en “Pandora Papers”

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez evadió responder sobre los contratos al Corporativo Kosmos, empresa implicada en el lavado de dinero y desvío de activos a paraísos fiscales que aparece en la lista de los llamados “Pandora Papers”.García Jiménez negó conocer al corporativo, aunque su gobierno autorizó a las Secretarías de Salud y Seguridad Pública contratos por montos superiores a 100 millones de pesos, varios de estos por adjudicaciones directas.“No conozco el caso, no sé de qué empresa me hablas pero lo averiguo”, afirmó.Por otra parte, se comprometió a revisar la situación que actualmente están viviendo los ciclistas en Xalapa.Cabe recordar que el pasado sábado, cuando se dirigía a su trabajo, Francisco Gómez fue atropellado en la colonia Campo de Tiro, donde un conductor de una camioneta lo arrolló y arrastró varios metros hasta causarle la muerte.Por los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Elpidia “N”, esposa del conductor que escapó dejando abandonados a su pareja e hijos junto al vehículo.Al respecto, el Mandatario sostuvo que revisará el caso, sobre todo cuando los ciclistas piden a la Dirección de Tránsito vigilar que los automovilistas respeten a este sector.“Hay que trabajar mucho en la cultura del ciclista y voy a revisar el caso, me interesa”, manifestó en entrevista.En otro tema, tras la polémica de clausura del Acuario de Veracruz y la supuesta falta de facultad de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) para proceder a una acción de este tipo, el mandatario veracruzano afirmó que la decisión final la tomará un juez.“Que lo decida un juez, que lo tome un juez”, insistió al apuntar que el problema será resuelto antes de la temporada de verano, para su reapertura.