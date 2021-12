Gobernador extingue comisión creada por Duarte sobre Uso de la Biodiversidad

A partir de este martes quedó formalmente extinguido el Organismo Público Descentralizado denominado “Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad”, creada por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa el 21 de mayo de 2014.El titular del Poder Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez emitió el Acuerdo que extingue al organismo y que abroga el Decreto que lo creó.Justificó que no es prudente la existencia de la Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ya que no cumplió con sus fines, objeto y funcionamiento por el cual fue creado, y no resulta conveniente desde el punto de vista económico.Expuso que la Comisión sectorizada a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), fue creada con el objeto de coordinar las acciones y estudios relacionados con el conocimiento y la preservación de las especies biológicas, así como promover y fomentar actividades de investigación científica y participación ciudadana para la exploración, estudio, protección y aprovechamiento de los recursos biológicos, tendientes a conservar los ecosistemas en nuestro Estado y generar criterios para su manejo sustentable.Sin embargo, la SEDEMA es la responsable de coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, forestal, cambio climático y protección del medio ambiente en el Estado, y actualmente ha venido desarrollando las atribuciones que en su momento fueron conferidas a la Comisión Veracruzana para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.García Jiménez añadió que a dicho organismo descentralizado conforme a los Decretos de Presupuestos de Egresos de los ejercicios subsecuentes a su creación o a través de ampliaciones presupuestales no le fueron asignados recursos, y no cuenta con estructura orgánica, por lo que, al no tener derechos u obligaciones ni recursos, no se requiere la designación de un liquidador.