Gobernador llama a combatir analfabetismo, acciones no han sido suficientes

En Veracruz se ha logrado alfabetizar a 50 mil personas, destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aclaró que es un avance pero falta mucho dado que el Estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en analfabetismo.Al participar en el lanzamiento del “Movimiento Nacional por la Alfabetización y Educación”, junto a la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, convocó a jóvenes a que se sumen a las acciones de enseñanza a los adultos a través de trabajo social.“Hoy podemos decir que más de 50 mil personas salieron del rezago educativo en Veracruz, es un paso, es un avance, no nos conformamos, no es suficiente aún. Estamos aquí todos los que podemos contribuir con nuestro Gobierno Estatal para seguir en esta gran tarea”, dijo.Resaltó que son tres los grupos más vulnerables donde se concentra el analfabetismo, combinándose la pobreza, los pueblos indígenas y precisamente el rezago educativo.En este sentido, llamó a todos los actores del Estado que deben intervenir en esta materia e incluso a la Universidad Veracruzana (UV) a que se sumen a los trabajos para alfabetizar.“Que bueno que se hace esta mesa con tanta participación, de ese nivel es la prioridad y también de ese nivel, es lamentablemente el rezago que no deberían suceder en un país como el nuestro, no deberíamos tener pero bueno, 30 años de neoliberalismo creo que sí fraguaron esta situación y hoy vamos a remar contra todo esto y sin duda vamos salir triunfantes".Ante Delfina Gómez, el Gobernador se comprometió a continuar trabajando en coordinación con la Federación para reducir los índices de población que no sabe leer, ni escribir.