Gobernador no calumnió al PAN con su Segundo Informe, determina TEV

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declararon como inexistente el supuesto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, actos anticipados de campaña y calumnia hacia el Partido Acción Nacional (PAN), por parte del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Al resolver el procedimiento espacial sancionador 10 de 2021, se desecharon los alegatos del blanquiazul en los que sostuvo que en el informe de resultados rendido por el titular del Ejecutivo, así como en las publicaciones de Facebook de los legisladores sobre este acto, y en varias notas periodísticas al respecto, se utilizaron recursos públicos como propaganda gubernamental con el fin de denostarlo, desprestigiarlo y calumniarlo frente a la ciudadanía en vísperas de los procesos electorales locales y federales y así posicionar al partido oficialista en el electorado.



En la discusión del proyecto de sentencia, finalmente aprobado por los integrantes del órgano jurisdiccional, se expuso que la rendición de cuentas del informe de resultados debe ser concebido como la actitud proactiva, que supone un diálogo entre las autoridades que explican y justifican sus acciones y planes de trabajo ante la ciudadanía.



“Por lo que este ejercicio, rendición de cuentas, se constituye como la piedra angular del sistema de normas que rigen la relación entre los titulares de deberes que ocupan cargos de autoridad y los titulares de derechos que se ven impactados por sus decisiones”, se explicó.



Además, se reiteró que la realización del informe de resultados, no constituye una violación al modelo de comunicación política, puesto que es un acto de rendición de cuentas del Ejecutivo estatal frente a sus gobernados.



“Se advierte que en los mensajes citados durante el informe de resultados, se realizaron en el ejercicio de su libertad de expresión en un sistema democrático, particularmente en su carácter de elemento imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los asuntos de interés público”, se detalló en el fallo.



Los magistrados el TEV afirmaron en la resolución, que no hubo señalamiento expreso hacia alguna persona o algún partido político, “sino que como se ha mencionado se advierte una expresión en el ejercicio de su libertad de expresión; es por ello que no hay elementos probatorios que permitan a este Tribunal determinar que el PAN pueda verse afectado en su espera jurídica”.



Respecto a las publicaciones realizadas por los legisladores morenistas, concluyeron que “únicamente se puede evidenciar que sólo divulgaron la invitación al informe de resultados, una vez que se realizó el evento”.



Asimismo, determinaron que no fue posible determinar el indebido uso de recursos públicos, porque los medios de comunicación que publicaron información sobre el informe: “señalaron que lo hicieron bajo el uso del ejercicio de la libertad de expresión, sin que recibieran pago alguno de por medio por parte del Gobernador o de las o los Diputados denunciados”.