Gobernador no cumplió con promesas para el campo, reprochan

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer la Primera Convención Agraria de Autoridades Ejidales y Comunales del Estado de Veracruz, la dirigente estatal, Verónica Carrillo Ortega, aseguró que el Gobernador no cumplió con promesas de campaña sobre el apoyo al campo.“Tenemos pliego petitorio, lo estamos retomando y en la convención estatal tocaremos ese punto, para retomar la iniciativa. Como dirigentes campesinos veracruzanos queremos que llegue al Congreso del Estado para que se cumpla la palabra”, comentó.Aseguró llevan dos años sobre el tema, “nosotros estamos tocando puertas en el Congreso Federal, en el Senado de la República, ya nos recibieron los senadores (pero) nos dicen que no hay dinero”.“Estamos proponiendo dentro de los temas de la reforma fiscal progresiva, que paguen más los que tienen más dinero. Eso es otra fuente de financiamiento. Hay opciones, las necesidades son muchas, el recurso es poco. Estamos dando opción y pauta de dónde está el dinero”, señaló.Aseguró, el campo no es ni siquiera un tema de conversación en informes de gobierno, sin embargo, buscan poner el tema en la mesa, que se escuche el campo veracruzano. “De ahí comemos. Estamos en una crisis alimentaria terrible”, afirmó Carrillo Ortega.Para ellos, “Sembrando Vida” no ha tenido los resultados esperados, aparte de la crisis de financiamiento. La sequía también ha sido una dificultad debido a los grandes problemas ambientales.“Hay que sensibilizar a quien puede ejecutar e inyectar recursos a los y las campesinas”.La dirigente estatal comentó que la importación también ha sido un problema, dijo se está importando más de lo que producen.“No se trata de autoconsumo. Lo que estamos buscando es soberanía alimentaria. Tener productividad y también el cuidado de la salud. No agroquímicos”.