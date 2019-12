Gobernador no habla sobre adeudo millonario con IPE, critican pensionados

Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) solicitaron el pronto pago de la deuda que aún tiene el Gobierno del Estado con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), monto que asciende a más de 8 mil millones de pesos por el saqueo a la Reserva Técnica.



Adriana Chávez Tejeda, presidenta del COPIPEV, criticó que el adeudo no ha sido puesto en la mesa por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



"Hay otra deuda importantísima del propio Gobierno del Estado, que son más de 8 mil millones de pesos y de esa deuda no ha dicho nada el señor Gobernador; en un principio, cuando estaba en campaña, dijo que iba a pagar, pero hasta el momento no ha habido pago alguno", dijo.



Explicó que han insistido constantemente ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con el fin de llegar a acuerdos y cubrir los pagos en abonos.



"Hemos insistido mucho con la Dirección del IPE, para que hagan un convenio para que SEFIPLAN programe los pagos, sabemos que es muchísimo dinero, que es una deuda histórica, pero creemos que sí se puede pagar", dijo.



Asimismo, recordó que la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del Consejo Directivo del Instituto va caminando, después de que se dejara como "archivo temporal".



"Se supone que la carpeta de investigación está reabierta y ya se puede seguir investigando. Lo que procede es que llamen a declarar a los involucrados, estamos por pedir una audiencia con la Fiscal. Esto es un punto político, tiene mucho que ver con la voluntad política de quién gobierna el Estado".



Agregó que por mucho tiempo estuvo frenada la investigación a causa de que los líderes sindicales estuvieron coludidos con las autoridades estatales de otros gobiernos.



"Ellos cambian de color de partido según sus conveniencias, son camaleónicos y nosotros esperamos que con este nuevo régimen las cosas funcionen correctamente, como debieron haber sido desde el 2016".



Cabe resaltar que previo a la entrevista, pensionados cantaron la tradicional rama de esta época cerca del Palacio Municipal, para después acudir a la Plaza Lerdo de esta capital.