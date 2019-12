Gobernador no hace un buen trabajo; MORENA puede perder Veracruz: Senador

El Senador y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez “ponerse las pilas”, pues no está haciendo un buen trabajo, lo cual traería como resultado que la gente pueda pedir la revocación del mandato.



"Preocupa porque el Presidente todos los días saca el pecho por la patria, pero no se deben olvidar Diputados, Senadores y los Gobernadores hacer un buen trabajo. Exhorto a que se ‘pongan las pilas’. Es el caso de Veracruz el que me preocupa, pues es una cantera de votos para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Reitero desde Orizaba, que si Veracruz se pierde ponemos en riesgo la continuidad de la Cuarta Transformación".



En su vista a Orizaba este 20 de diciembre, en donde se reunió con simpatizantes de MORENA, indicó que ha pedido al Gobernador que se deje asesorar. "Estoy esperando que me llame y le presento a expertos de todas las materias".



Añadió que si la gente pide revocación de mandato pues se tiene que apoyar a la gente. Incluso dijo que el primer semestre del 2020 se hará una valoración y ojalá "se haya puesto las pilas el Gobernador Cuitláhuac".



De igual forma destacó que está mal la política de castigar a los Diputados que no estén votando de acuerdo con lo que los Gobernadores quieren. "Es una acción medieval".



Finalmente, dijo que durante muchos años MORENA luchó para llegar a dirigir los destinos de México y no sería justo que no siguiera su trabajo. "MORENA no tiene que ser flor de un sexenio, tiene que ser el jardín donde impere la democracia".