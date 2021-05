Gobernador no se involucrará en sucesión de la UV; “no tengo delfín”

No tengo alfil ni Delfín para rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), sostuvo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al asegurar que no se involucrará en el proceso para elegir al nuevo rector o rectora, añadiendo que no se ha reunido con la Junta de Gobierno y negando conocer personalmente a quienes ya han alzado la mano para dicho puesto.



En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, señaló que como profesor de tiempo completo y con su base en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica no se meterá en este tema interno de la máxima casa de estudios superiores de la Entidad.



“No me voy involucrar, ni entrometer, ni a apoyar a ningún candidato, precandidato a la rectoría de la Universidad Veracruzana, cualquiera que esté diciendo que lo apoyo, que es mi alfil, mi ‘delfín’ para poner ahí. No es así. Lo digo aquí y que lo sepa la Junta de Gobierno, no he tenido ni una sola reunión con la Junta de Gobierno y no he tenido ni una sola reunión ni en lo privado, ni en lo público con ninguno de los candidatos”, puntualizó.



El titular del Ejecutivo estatal, dejó en claro que si esto hubiese sucedido en algún momento no era porque se estuviese postulando, porque no lo dijo, no lo supo.



“Con toda honestidad lo digo aquí, no sé quiénes son, no los conozco, no he estado en ese tema. Yo estoy en el tema que me compete ahorita, me interesa muchísimo que es la salud y desde luego la seguridad”, sostuvo.



Ante los representantes de los medios de comunicación, refrendó su respeto a la autonomía de la UV, presumiendo que “como nunca” había sucedido, por primera vez el Gobernador del Estado de Veracruz no va ni a impulsar, ni a entrometerse en los asuntos de esta institución.



“Porque quiero regresar a dar clases y sentirme muy orgulloso de eso y no quiero que se me reproche,, ya sea a favor o en contra el rector que esté en ese momento”, comentó al destacar que su administración ha hecho mucho por la Universidad Veracruzana, siendo lo principal el pago de la deuda que dejó su predecesor, Javier Duarte de Ochoa, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



“La UV debe tener un ritmo académico, sí político, pero de política pública educativa y en ese marco tienen que hacer los propuestos candidatos a la Rectoría, su campaña de promoción. No olvidemos que el rector o rectora lo elige una Junta de Gobierno que cuando lanza la convocatoria pone ahí las especificaciones de cómo se lleva a cabo ese proceso de elección”, consideró.



Sobre el señalamiento de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su Cuarta Transformación estarían impulsando a un aspirante, Cuitláhuac García Jiménez negó tal aseveración, precisando que él es muy respetuoso, muy cuidadoso, y “si no lo hace en el nivel Federal menos va a tener interés de inmiscuirse en una universidad autónoma”, reiteró el gobernador de Veracruz.