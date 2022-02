Gobernador no tenía que pedir nombres de abogados en contra de ultrajes: Arturo Baltazar

En medio de la controversia que se vive en torno a la discusión del Gobernador de Veracruz con la periodista Sara Landa. El presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Arturo Nicolás Baltazar, expresó que el Ejecutivo no tenía razones para exigir el nombre de los abogados en contra de los ultrajes a la autoridad, pues él tiene conocimiento de ellos.Informó que desde el 27 de diciembre del año anterior han estado entregando oficios en los que se pronuncian en contra del delito."Tenemos los oficios que fueron presentados en la oficina del señor Gobernador en los que solicitamos audiencia y estamos en contra de los ultrajes a la autoridad, por lo tanto, no era necesario que se le preguntara a la periodista los nombres de los abogados y colegios que se han manifestado en contra de este delito, porque el Gobernador sabe quiénes somos", comentó.Por lo cual, Arturo Baltazar, tachó los actos de violencia e indicó que no es justificable la manera de actuar del Gobernante.Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Litigación Oral del Estado de Veracruz, Víctor Romero Reyes, expuso que aunque el delito de ultrajes a la autoridad existe desde el año 2003, fue si no hasta el año anterior cuando se está utilizando de manera incoherente."A partir del año pasado se le dio otra vertiente y queda un delito, que de manera vaga e imprecisa, realiza una serie de detenciones en perjuicio de cualquier ciudadano", agregó.Además, en oposición a lo referido de que existen colegios de abogados que están a favor de este cargo, no se manejan dentro de la materia penal."Posiblemente exista algún colegio que no comulgue con nuestras ideas pero no manejan la cuestión penal y nosotros si la manejamos y por eso es es nuestro sentir", finalizó.