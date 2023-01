Gobernador no tuvo por qué anunciar cancelación de ciudades judiciales: Abogado

El presidente del Colegio de Abogados "Silvestre Moreno Cora", Hugo Solano García, consideró que quien debió haber anunciado la cancelación de la edificación de las ciudades judiciales era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, no el gobernador.Incluso, recordó que todavía el fin de semana pasado la Magistrada afirmó que el tema estaba en análisis."La comunicación y la decisión sobre el tema lo tendría que haber hecho la titular de Poder Judicial no el mandatario estatal. Esto nos da la lectura de que el Poder Judicial esta sometido al Poder Ejecutivo".Añadió que si están canceladas las ciudades judiciales sólo deben anunciarlo, pero esto toca al Poder Judicial."Recordemos que el Tribunal es autónomo pero al anunciar el Gobernador que están canceladas, pues con eso se evidencia la forma de gobernar".El abogado con experiencia de más de 40 años, resaltó que es un error no construir las ciudades judiciales pues los diferentes distrirtos las necesitan.Pero también quedan interrogantes sobre el presupuesto que se había destinado a estos edificios. "Si hubo daño patrimonial ya pasaron años como para que hubieran ejercitado alguna acción para recuperar ese dinero".Es de recordar que todavía este fin de semana, la magistrada presidenta declaró que el tema de las ciudades judiciales estaba en análisis y que se tomarían una decisión no personal, sin embargo sólo pasaron días y la determinación sobre este asunto ya quedó clara y la dio a conocer el mandatario estatal.