Gobernador pide a veracruzanos atender medidas sanitarias contra COVID

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez urgió a la población de Veracruz a acatar las medidas sanitarias, en particular en los 84 municipios donde se aplica la tercera “Alerta Especial por COVID-19”, con el objetivo de disminuir los contagios.



A través de sus redes sociales, el Mandatario estatal informó que desde este jueves 28 de enero y hasta el martes 2 de febrero se aplicarán las restricciones de movilidad, así como la disminución del 50 por ciento en pasaje de transporte y en las oficinas públicas.



El objetivo específico es que los siete municipios que se encuentran en semáforo rojo, así como los 77 que se ubican en naranja disminuyan los casos y con ello, la ocupación hospitalaria.



“Ha iniciado el tercer operativo de la Alerta Preventiva por COVID-19. Por favor, ayúdanos a ayudarte siguiendo las medidas sanitarias”, señaló el Ejecutivo estatal.



Y es que el pasado lunes, el Mandatario reconoció que se registra un aumento en la ocupación de los hospitales de atención a COVID, la cual es controlable, sin embargo, el fin es evitar problemas de atención en el futuro.



Por ello, el titular del Ejecutivo hizo el llamado a respetar las indicaciones de la autoridad para no salir de casa, así como aplicar las medidas y protocolos sanitarios, para evitar extender las restricciones en caso de que los contagios no cesen.