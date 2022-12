Gobernador propondrá al Congreso los 6 magistrados del TRIJAEV

Con la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez deberá enviar al Congreso del Estado las propuestas de quienes ocuparán las 6 magistraturas para el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), quienes durarán en el cargo 10 años improrrogables.El TEJAV se integraba con 4 magistrados, y funcionaba con un Pleno y Salas; ahora, con la reforma que entró en vigor, el TRIJAEV estará integrado por 6 magistrados y funcionará con un Pleno, una Sala Superior y Salas Regionales Unitarias.Además, la reforma establece que para ser magistrado se deberá tener, cuando menos, 35 años cumplidos al día de la designación y no 30 años como estaba establecido.También se deberá poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de 10 años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso. El título profesional ya no tendrá 5 años de antigüedad.No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Local o Federal ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.Asimismo, el TRIJAEV contará con un Órgano Interno de Control, de conformidad con las leyes aplicables, cuyo titular debe de ser elegido por el Congreso del Estado con la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes.El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz será un organismo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, la Ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus decisiones, y será la máxima autoridad en la materia, con la jurisdicción y competencia que determine esta Constitución, su Ley Orgánica y demás legislación relativa. Asimismo, formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción.