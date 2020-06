Gobernador propone armonizar Ley General de Archivos en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Veracruz, con la que se busca homologar la normativa estatal con la Ley General de Archivos, que entró en vigor el 15 de junio de 2019, con el objetivo de digitalizar documentos y que se garantice su resguardo.



Con esta Ley los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.



Lo anterior siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso, su consulta será irrestricta.



Concretamente se busca la organización, conservación, difusión, administración y preservación de archivos en posesión de cualquier autoridad, de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, entre otros.



La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto,



Se establece que los órganos internos de control, contraloría o equivalentes de los sujetos obligados vigilarán el estricto cumplimiento de la Ley de acuerdo con sus competencias o integrarán auditorias archivísticas en sus programas anuales de trabajo.



Además abarca a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación.



Expone que la Ley General, en su transitorio cuarto, establece el plazo de un año contado a partir de su entrada de vigor, para que las Entidades Federativas armonicen su legislación relacionada con las disposiciones contenidas en ella.



“Es de destacar que la Ley General de Archivos encarna uno de los eslabones primordiales para lograr un gobierno transparente. No obstante, más allá de ello la preservación de archivos de índole oficial representa para la Nación una actividad primordial en la defensa de su memoria histórica”, expone Cuitláhuac García Jiménez.



El mandatario recuerda que en Veracruz se cuenta con la Ley de Documentos Administrativos e Históricos, misma que data de los años 90 y en ella se regula la administración de documentos administrativos e históricos de los poderes del Estado y sus municipios.



Dicha ley permitió la creación del Archivo General del Estado, que se encarga de la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos; sin embargo, a la fecha este no opera de forma plena.



“Aunado a lo anterior, el hecho de que la Ley regente de la materia archivística date de 30 años atrás deja en evidencia un rezago que se traduce en una urgencia de cambio en la materia”, sostiene el titular del Ejecutivo veracruzano.



En la iniciativa, que consta de 113 artículos y siete transitorios, se establece quienes son los sujetos obligados, además de la integración del Sistema Estatal de Archivos: la consolidación de los Sistemas Institucionales de Archivo, los instrumentos de coordinación interinstitucional la creación del Consejo Estatal de su representación ante el Consejo Nacional de Archivos; el desarrollo de investigación y profesionalización archivística.



Asimismo, la protección legal al patrimonio documental, el fortalecimiento jurídico y económico del Sistema Estatal de Archivos para la conservación, modernización y resguardo de los archivos locales, la reorganización institucional los archivos de los archivos, así como la incorporación de herramientas tecnológicas para ello.



“La gestión documental se visualiza como una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones, ya que, al contar con documentos organizados y archivos sistematizados, es posible dar soporte oportuno y certero a todo proyecto con miras a materializarse, así como respaldar la toma de decisiones en las esferas Estatales”, asevera.



Adicionalmente, señala que los retos en el proceso de conversión archivística, es lograr la preservación de aquellos datos relevantes mediante la documentación de los actos del Estado, consolidando así los procesos de documentación eficientes e innovadores.