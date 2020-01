Gobernador recorrerá "Arbolillo" junto con madres de desaparecidos

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, se comprometió a recorrer las fosas de "Arbolillo", en Alvarado, en conjunto con las integrantes del colectivo "Solecito", para constatar los trabajos que realizan en ese predio tras la ineficiente búsqueda que realizó la Fiscalía General en la pasada administración.



La integrante del colectivo, Rosalía Castro Toss, afirmó que tras la reunión que sostuvieron con el mandatario estatal, la comisión Estatal de Búsqueda de Personas, periciales y derechos humanos, se acordó hacer una visita conjunta en las fosas.



“El Gobernador quedó con nosotros de ir a Arbolillo, ya nos dijo que nos va a dar fecha para acompañarnos para que vea cómo estamos trabajando y cómo trabajó la administración anterior, sobre todo porque se han encontrado más de 300 restos ya sumados por la Fiscalía anterior. De él salió, nosotros se lo íbamos a pedir para que viera”, indicó Rosalía Castro.



En la reunión mensual que se realiza en conjunto autoridades y colectivos, que duró aproximadamente 5 horas, los familiares hicieron peticiones y se firmó una minuta sobre lo hablado en la mesa acuerdos.



Además del colectivo “Solecito”, estuvieron presentes los integrantes de Red de Madres, Colectivo Cardel y Por la Paz de Veracruz.



Entre las solicitudes se encuentran mayor precisión en las investigaciones ministeriales, más asesores jurídicos, psicólogos y agilidad en la búsqueda.



Asimismo, requirieron un mejor resguardo de las búsquedas y que se revisen las carpetas de investigación porque no tienen algunas y no cuentan con el registro de ADN y no se puede avanzar en la investigación si se llegan a encontrar restos.



"Muchas veces no se puede avanzar en identificación porque si apareció un joven y si sólo hay la muestra de la mamá o la hermana, nada más da un 50 por ciento y con un 50 por ciento no puedes hacer una entrega, que revisen esos expedientes que les falta".



Castro Toss afirmó que, en el caso de Arbolillo, la búsqueda continuará hasta que ya no haya ningún tesoro más.