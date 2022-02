Gobernador regaña a Alcaldesa de Sayula por relacionar a periodista con crimen

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reprochó públicamente a la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, por haber relacionado a un periodista con grupos criminales en el asesinato de su secretario, crimen ocurrido apenas este domingo en aquel municipio.Según se informó, el secretario particular de la Edil, identificado como Octavio Acosta, fue asesinado a balazos cuando se desalojaba un predio para poder arrancar la obra de una unidad deportiva. El homicidio se cometió ante la presencia de comerciantes y funcionarios.Tras lo ocurrido, la Alcaldesa Sánchez Vargas señaló públicamente al periodista Santos López Celdo como presunto principal sospechoso, pues aseguró que el reportero había “amenazado” a la víctima previamente. Además de que llegó al lugar del crimen a grabar “a los dos minutos”.“Con todo respeto a la Alcaldesa que posiblemente se sentía hostigada por el comunicador, hizo así públicamente (la acusación), eso no se puede hacer, si tienes ciertas sospechas está la Fiscalía, acude a la Fiscalía, en el caso de un periodista, no se le puede poner en riesgo”, dijo el Gobernador sobre el actuar de la Edil morenista.García Jiménez insistió que la FGE inició la investigación y reiteró que la fiscal Verónica Hernández Giadáns no litiga en los medios, sino que actúa apegada a derecho conforme lo que van arrojando las investigaciones."Va formulando su acusación ante un juez y éste determinará órdenes de aprehensión contra los presuntos culpables y también y también hay una policía de investigación y ministeriales que van en búsqueda de los presuntos responsables con inmediatez de lo que va sucediendo", dijo.El titular del Ejecutivo veracruzano reafirmó tras los señalamientos de la munícipe, que las autoridades deben respetar la libertad de expresión de los periodistas, "independientemente si sospechamos, nos caigan mal, no me late lo que publica, siempre está contra mí".A su decir es mejor hacer una rueda de prensa, como las que acostumbra a hacer en Palacio de Gobierno, donde la autoridad realice el cuestionamiento al comunicador y que al final el espectador se formule su propio criterio."Independientemente de a lo que se dedique el periodista y las sospechas que se tienen de un periodista, no se puede actuar así, porque sí lesionas la libertad de expresión, de la profesión del que tiene que decir a su parecer lo que considere, ya si la sociedad le cree o no, eso es otro rollo", dijo el Gobernador.Por ello pidió a la Alcaldesa "que se serenen las cosas" y que deje trabajar a la Fiscalía, y si tiene aportes qué hacer, que lo haga; mientras la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), atiende al reportero señalado por este crimen."Eso no implica que si hay un señalamiento judicial, ante Fiscalía, el reportero sea o no involucrado, no olvidemos la presunción de inocencia, esto no es a favor del reportero o en contra de la Alcaldesa, es un proceder cuidando derechos que debemos hacer", dijo.Cuitláhuac García manifestó que no se deben olvidar los derechos de la víctima, pues comentó que luego se litiga en los medios de comunicación y se pierde se vista la situación de la persona que perdió la vida, y la de sus familiares.