Cede Gobierno de Veracruz: delito de ultrajes será derogado

Al remitir al Congreso su iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, advirtió que se dejará un “vacío legal” para tipificar agresiones hacia policías y elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber.No obstante, argumentó que lo hace con el fin de acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 146/2021, la cual fue emitida por el órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra al comprobar la detención arbitraria de 6 jóvenes en Xalapa, quienes además fueron sometidos a proceso supuestamente por agredir a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).“Es prudente señalar que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicita la derogación del artículo 331 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; no obstante, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa en caso de que un delito se realice con medios violentos, como armas y explosivos, por lo que se advierte que se dejaría un vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a policías y elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber”“Sin embargo, con el fin de salvaguardar los derechos humanos en la entidad y atender el punto recomendatorio sexto, se propone este proyecto a fin de dar cumplimiento a la recomendación aceptada de manera total y en todos sus términos”, expuso el Gobernador del Estado.En la exposición de motivos, si bien el gobernador da a conocer que la recomendación 146/2021 se aceptó el 11 de enero “con la entera convicción de refrendar el compromiso y voluntad del Gobierno del Estado de Veracruz en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos para todos los habitantes y personas que transitan en la entidad”, advirtió que podría ser contraproducente.Cabe destacar que esta es la tercera iniciativa que se presenta al respecto. Hace algunas semanas, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó la primera; la semana pasada, Sergio Gil Rullán, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) se apostó a las afueras del Palacio de Gobierno y presentó su propia iniciativa, que solo requería la firma del mandatario.La determinación que obligó al gobernador a presentar su propuesta de derogación derivó de la exposición mediática que ocasionó el caso de 6 jóvenes detenidos en la plaza El Tejar de esta capital, por policías que aseguraron ser atacados con cuchillos.Los jóvenes pasaron más de tres meses encerrados en el penal de Pacho Viejo, hasta que el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, exhibió algunas irregularidades en el proceso, acusando colusión entre el gobierno estatal, los fiscales y los jueces del Poder Judicial.Incluso el legislador grabó algunos videos fuera del penal, donde calificaba al delito como “ominoso e inconstitucional”, asegurando que “hay más” personas encerradas por la misma condición.En el video, remata diciendo que los que hoy están en el poder “no luchamos para esto, no luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial. Me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz”.Finalmente, los jóvenes fueron puestos en libertad tras un mandamiento de un juez federal que encontró serias inconsistencias en la carpeta de investigación. Entre otras, que la investigación se basó solamente en lo dicho por los policías, que no había huellas de los jóvenes en los cuchillos presentados, que la detención no se dio en las condiciones ni en la hora que aseguraban los elementos, e incluso una persona que presuntamente llevaban amagada, ni siquiera existía.