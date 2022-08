Excandidato azuza protestas en Emiliano Zapata: Cuitláhuac

El excandidato priista a la Alcaldía de Emiliano Zapata, Renato Alarcón, es quien moviliza a los manifestantes que cierran la vialidad en la localidad de Dos Ríos, por intereses personales, por lo que se interpondrán las denuncias correspondientes en su contra para actuar de manera legal correspondiente.Durante conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue claro al referir que hay intereses personales en las manifestaciones por la construcción del Fraccionamiento Terranova de la empresa Carpín y los permisos de agua emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).Señaló directamente a Renato Alarcón, quién dijo, ha estado azuzando a pobladores porque de alguna manera se ve afectado ya que la construcción colinda con su rancho.“Es un grupo que encabeza Renato (Alarcón), excandidato a la Alcaldía de Emiliano Zapata, porque tienen colindancia unos terrenos con este desarrollo. Él está inconforme con eso".García Jiménez reveló que los manifestantes han rechazado las mesas de diálogo, a pesar de que ha sido un ofrecimiento del Ayuntamiento zapatense, “el pasado lunes se les atendió y ofreció revisar los convenios y permisos con CONAGUA; sin embargo, a las dos siguientes reuniones ya no se presentaron”.En este sentido, el Gobernador reiteró la apertura y mesa de diálogo, puesto que, de haber un interés genuino por el abasto de agua tendrían que aceptar.“Invito a la gente a que razone. No hay que violentar la Ley. Es una vía federal la que está bloqueada y no hay por qué si estamos ofreciendo el diálogo. Lo que hemos averiguado es que hay un interés político o personal".Al reiterar que se trata de un tema político, el mandatario veracruzano agregó que a esta manifestación también se sumó Adrián Vázquez Mendoza, exalcalde panista en el periodo 2005-2007."Nada más para que vean que detrás está la mano de estos personajes. Se comportan igual PRI y PAN y no les interesa interrumpir una vía federal, a sabiendas que no se puede modificar una concesión de la noche a la mañana".Al cuestionarle si se utilizará la fuerza pública, con los granaderos, para liberar la vialidad, dijo que insistirán en el diálogo, y esperan resolverlo de esta manera.