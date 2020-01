Gobernador visitará Oaxaca para conocer esquema de trabajo de pueblos indígenas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez sí visitará el estado de Oaxaca, junto con el titular de la SIOP y otras autoridades, para conocer las acciones conjuntas entre Estado y comunidades indígenas de esa entidad, con respecto a proyectos de carreteras y caminos, tal como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su última visita a Veracruz.



Durante entrevista, el Ejecutivo estatal adelantó que ya conoce el esquema que se aplica en las comunidades de Oaxaca y estas se replicarán en dos regiones de Veracruz, como lo son, los tramos de Hidalgotitlán a Minatitlán, así como en Ilamatlán.



“Aquí se va a replicar en dos lugares, en Hidalgotitlán a Mina y el de Ilamatlán”, dijo al ser cuestionado respecto de la propuesta que el Presidente le hizo durante su gira por Huayacocotla.



Por lo anterior, Cuitláhuac García explicó que se acordará con el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para detallar la visita a la vecina entidad, donde se hará acompañar por el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).



“Lo que me invitó es que hagamos una gira a esas comunidades para conocer cómo se están organizando. Ya nos vamos a poner de acuerdo con el titular del INPI para ir allá, me voy a llevar al de SIOP”, expuso al referir que se hará un recorrido por varias comunidades rurales enclavadas en la sierra de esa entidad.



“Son 26 pero no son comunidades muy cercanas, son en la sierra, rurales, donde hacía falta ese tipo de organización. Ahí se aplicaron de esa manera”, expuso.



En este sentido, el Ejecutivo estatal reconoció que en Oaxaca hay comunidades que eligen a sus representantes con base a usos y costumbres, y que en Veracruz se buscará implementar la organización que realizan dichos comités para facilitar la construcción de los caminos.



“Lo que se está implementando en Oaxaca donde hay elección de autoridades por usos y costumbres, pues facilita el hecho de otorgar el dinero a un comité para que hagan la construcción de la carretera. Hay lugares donde hay bastante organización en la que creemos podemos aplicarlo de esa manera”, explicó.



Finalmente, Cuitláhuac García reconoció que aún no hay una fecha específica para la gira, ya que depende de las agendas del titular del INPI, así como de las autoridades oaxaqueñas.