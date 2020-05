Gobernador y Congreso “tienen una consentida” para ser Fiscal

Gabriel Alejandro Williams Mendoza, aspirante a ocupar la Fiscalía General del Estado (FGE), acusó que no hay piso parejo en el proceso para seleccionar al nuevo titular del organismo.



Y es que criticó la preferencia por la actual encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, quien también participa en el proceso para elegir titular.



"El Gobernador ha dicho que presenta simpatía por la actual encargada, perdón pero no es ni encargada, esa función no la contempla ninguna ley veracruzana. El propio diputado Gómez Cazarín ha dicho que tienen preferencias con la actual encargada", dijo.



Por esto, señaló que las autoridades no deben ser juez y parte, pues actualmente no muestran un ambiente de transparencia.



“Necesitamos estar adentro para poder decir que luchamos por una procuración de justicia. No hay piso parejo desde el momento que anuncian que tienen una consentida”, dijo.



Por su parte, argumentó que existen muchos grupos sociales que se han pronunciado a favor de que él sea el nuevo Fiscal.



"Necesitamos equilibrar esa procuración de justicia, los ganaderos, los colectivos de desaparecidos, abogados. No habrá amigos, se van a componer los sueldos, vamos a equilibrar los sueldos. Los administrativos no van a trabajar bajo amenaza", dijo.