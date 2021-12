Gobernadores de MORENA exigen al INE realizar revocación de mandato

Gobernadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), cerraron filas a favor de garantizar los derechos democráticos exigiendo al INE la realización de la Revocación de Mandato.Cinco gobernadoras, la jefa de Gobierno y los 12 gobernadores de extracción morenista emitieron su posturaEl gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sumó al rechazo con los argumentos de que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de los mexicanos.En su mensaje por redes sociales, García Jiménez dijo que el órgano está obligado a organizar, impulsar y vigilar los ejercicios democráticos del país, a reconsiderar su postura de bloquear a los ciudadanos que buscan participar activamente y legalmente ejerciendo el derecho constitucional de pronunciarse sobre la revocación o ratificación del mandato presidencial."Pareciera que a algunos de los consejeros del órgano electoral les resultó más fácil explicar “por qué no” posibilitar el ejercicio de un derecho, que encontrar “cómo sí” pudieran garantizarse", exhibieron.Los firmantes recordaron que de no realizarse la consulta de Revocación va en contra de lo dispuesto por la SCJN, pone en juego el derecho de la sociedad mexicana a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales de México, de ahí la exigencia al INE de reconsiderar no aplazar el proceso ya previsto para el próximo año.Los gobernadores morenistas se definieron como comprometidas y comprometidos con la Cuarta Transformación de México, “estamos a favor de la defensa de los derechos que ciudadanas y ciudadanos tenemos consagrados en nuestra Carta Magna para la participación activa en la construcción democrática y en la definición del devenir de nuestra República”.Por tanto, reiteraron su rechazo a los argumentos que consideran buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos.“La decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), no solo va en contra de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la ratificación o revocación de mandato planteada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, sino que atenta contra derechos políticos consagrados en la Constitución”.De este modo, pidieron a las y los consejeros del INE la reconsideración de esta decisión, con una perspectiva garantista en favor de la democracia participativa y de un compromiso con el pueblo y la democraciaFirmaron la petición:Marina del Pilar, Gobernadora de Baja CaliforniaVíctor Castro, Gobernador de Baja California SurLayda Sansores, Gobernadora de CampecheRutilio Cruz Escandón, Gobernador de ChiapasClaudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de MéxicoIndira Vizcaíno Silva, Gobernadora de ColimaEvelyn Salgado, Gobernadora de GuerreroAlfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de MichoacánCuauhtémoc Blanco Gobernador de MorelosMiguel Ángel Navarro, Gobernador de NayaritMiguel Barbosa, Gobernador de PueblaRicardo Gallardo, Gobernador de San Luis PotosíRubén Rocha, Gobernador de SinaloaAlfonso Durazo, Gobernador de SonoraCarlos Manuel Merino, Gobernador de TabascoLorena Cuéllar, Gobernadora de TlaxcalaCuitláhuac García, Gobernador de VeracruzDavid Monreal, Gobernador de Zacatecas