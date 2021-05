Gobernadores de oposición “parecen en campaña”, INE sólo vigila a MORENA: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, recriminó que los otros mandatarios de oposición “parece que están en campaña” y el Instituto Nacional Electoral (INE) ni siquiera les llama la atención, mientras que tiene vigilados a los de MORENA.



“Es extraño que estén así como decían mis alumnos cuando yo era maestro: ¡sobres! Bien sobres contra el Presidente y contras los gobernadores del partido que me postuló”, dijo en conferencia de prensa este lunes.



Desde la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, el titular del Poder Ejecutivo refirió que en estos días de veda por las campañas políticas ha visto al INE “muy interesado en que cumplamos con la ley”, lo cual a su juicio es bueno, aunque recriminó que sólo lo hace con los morenistas.



Y es que señaló que el INE, con otros mandatarios es “muy laxo” y ni un ni siquiera una declaración o recomendación les ha hecho.



“Y yo he visto sus redes y parece que están en campaña, que ellos son los postulados, están pero activísimos publicando de todo, inaugurando obras, haciendo todo”, acusó.



El mandatario veracruzano aseguró que él y sus homólogos de las demás entidades federativas se supone que tendrían que cuidar las formas, ya que incluso firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia.



“Además de lo que nos obliga la Ley, iba a estar la voluntad propia de hacer de esta contienda algo equitativo, muy pulcro, que íbamos a motivar eso y no sé si el INE está observando a todos parejo; en cambio nosotros que estamos recibiendo este a cada rato peticiones de que si estamos cumpliendo con la veda electoral o no”, expuso.



García Jiménez dijo una vez más que esta supuesta actuación parcial del arbitro comicial “es de preocuparse” y por lo tanto aseveró que se tiene que cuidar con las respuestas que da en las conferencias de prensa.