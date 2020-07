Gobernadores de PAN aceptan propuesta de AMLO para nuevo Pacto Fiscal

Los nueve mandatarios panistas que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informaron que le tomaron la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para construir un nuevo Pacto Fiscal.



A través de un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, la GOAN dijo que el nuevo Pacto Fiscal debe lograr una distribución de la recaudación más equitativa y justa de recursos.



Explicaron que este nuevo acuerdo debe ser moderno, que genere beneficios sociales y una mayor calidad de vida para los mexicanos.



“En la GOAN nos declaramos nuevamente listos y le tomamos la palabra al presidente @lopezobrador_ Construyamos un nuevo Pacto Fiscal que logre una distribución más equitativa y justa de los recursos. Un nuevo pacto, moderno, que genere beneficios sociales y mayor calidad de vida”, postearon los gobernadores panistas.



Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró abierto a analizar un nuevo Pacto Fiscal para que lo que se recauda a nivel nacional se distribuya con una nueva fórmula.



“Eso lo vamos a analizar y es una demanda legitima de los Gobiernos Estatales”, destacó.



El Presidente reconoció que, de manera legítima, las entidades le solicitan a la federación más recursos pero la Federación también tiene límites y tiene que buscar que se mantengan las finanzas sanas y que no se endeude el país, que podamos cumplir con todos los compromisos.



Reconoció que en el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales enfrentan una situación difícil y delicada porque heredaron una gran deuda pública de las pasadas administraciones.



No obstante, aseguró que ha crecido la transferencia de recursos a los Estados. “En nuestro caso no le hemos quitado recursos a los Estados, se les ha entregado lo que por ley les corresponde y de manera puntual, estamos al día en la entrega de recursos de la Federación”.



El Universal dio conocer que en medio de la crisis sanitaria por COVID-19, los Estados y Municipios enfrentan reducciones de sus participaciones y aportaciones federales y mantienen una deuda de 641 mil 853 millones de pesos de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.