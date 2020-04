Gobierno adquiere 20 ambulancias para el traslado de pacientes con COVID-19

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que se adquirieron 20 unidades especializadas y ambulancias que serán utilizadas durante el combate del coronavirus COVID-19.



Se trata de diez ambulancias de terapia intensiva y diez ambulancias de traslado para atención médica de los pacientes, asegurando que la adquisición se debe al buen manejo de los recursos.



"Para que en momentos como esto pudiéramos atender la emergencia epidemiológica, por eso estamos entregando dos ambulancias a cada centro de atención médica expandida COVID-19; una de ellas va totalmente equipada, avanzada, con la asistencia de ventilación para respiración asistida que pudiera requerirse para el traslado de algún paciente en situación de gravedad".



El mandatario dijo que ya se preparan para la situación más completa de la pandemia, aunque dijo esperar que la gente haga conciencia del momento que se vive en Veracruz.



"No es que se enferme una u otra persona, sabemos que la epidemia va a avanzar, pero lo que se intenta es que la velocidad de transmisión, el contagio sea lento y que nos permita atender los casos graves".



Por ello, el mandatario pidió que la estrategia del Gobierno no funcionará si la ciudadanía no coopera con las medidas de prevención.



"Estamos en el momento crítico en el estado de Veracruz, en la transición de una fase dos a la fase tres, hay que impedir que lleguemos con las circunstancias más adversas, hay que remar para que estas ambulancias no sean utilizadas porque quiere decir que la población atendió todas las recomendaciones. No nos confiemos, atendamos ahora las medidas sanitarias".



Las unidades se entregaron al hospital de Huayacocotla, comunidad de Llano de Enmedio; de Tlapacoyan; de Tezonapa; el Hospital General de Córdoba en Yanga, el Hospital de Tlaquilpa.



Además, al Hospital de comunidad de Tlacotalpan; Hospital General de Santiago Tuxtla; Hospital General de Oluta; Acayucan y Entabladero.



Por su parte, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, indicó que las unidades fortalecerán las estrategias y acciones del Gobierno.



"Son unidades que van a salvar vidas, recordándoles a los veracruzanos que en la epidemia que estamos viviendo no están solos, el Gobierno de Veracruz está con ustedes. Tengan muy claro que daremos una lucha frontal a esta pandemia".