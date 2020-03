Gobierno alista freno de actividades no esenciales por coronavirus

Con el objetivo de prevenir más contagios por el coronavirus (COVID-19) en el país, al menos cinco dependencias federales suspenderán y postergarán actividades que tenían contempladas realizar entre el 19 de marzo y el 23 de abril.



En el marco de la Jornada de Sana Distancia que el Gobierno federal implementará contra el esparcimiento del virus, cada institución definirá la manera como actuará sin comprometer su operación ni la salud de sus trabajadores.



Las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Función Pública (SFP), de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) publicaron en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), las actividades que dejarán de realizar.



Mientras que la Secretaría de Salud (SSA) publicó en Twitter que para la Jornada de Sana Distancia habrá una suspensión temporal de actividades no esenciales, se reprogramarán eventos de concentración masiva y se reforzarán las medidas para proteger a los adultos mayores.



En el caso de la SFP, esta dependencia publicó un acuerdo por el cual “las dependencias y órganos desconcentrados suspenderán las acciones de capacitación que impliquen la concurrencia de servidores públicos, así como la aplicación de exámenes, entrevistas y, en general, las acciones que impliquen la concurrencia de aspirantes para el desahogo de las diversas etapas del proceso de ingreso para puestos vacantes”.



Indicó que no celebrará audiencias ni practicará notificaciones y requerimientos para combatir el COVID-19.



La SEP anunció que “se suspenden (...) los plazos y términos relacionados con los trámites y procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados”.



En tanto, la CNH refirió que si entre el 23 de marzo y 19 de abril expira algún término para el cumplimiento de una obligación por parte de los particulares, como algún contrato de exploración y/o extracción, el plazo se prorrogará luego de que termine el periodo de suspensión.



La PROFECO aplicará medidas similares, según lo publicado en el DOF, en el que se establece: “Los procedimientos de conciliación que cuenten con fecha de audiencia programada del 23 de marzo al 20 de abril de 2020 podrán ser atendidos de manera telefónica y excepcionalmente, a través de correo electrónico. Las audiencias que no sea posible atender de la forma antes precisada serán diferidas a la fecha más próxima disponible, posterior al 20 de abril de 2020”.



Y en el caso de la SCT, por ejemplo, se previó suspender los trámites relativos a la expedición y renovación de licencia federal de conductor, y los trámites de expedición de permisos de Autotransporte Federal, Transporte Privado y sus Servicios Auxiliares.



Por ese motivo, se prorrogará la vigencia de las licencias federales de autotransporte federal, así como las licencias federales ferroviarias que hayan vencido.



Estas medidas son algunas de las que aplicarán dependencias federales para frenar el COVID-19, un virus que, según estimaciones de la Ssa, podría alcanzar su punto más alto de contagios a finales de abril y principios de mayo.



HAY MÁS INFECTADOS



Anoche, la SSA actualizó el número de casos positivos COVID-19, con 203, además de otros 606 sospechosos.



Asimismo, funcionarios del sector Salud confirmaron el segundo fallecido por COVID-19; el deceso fue el de un hombre de Durango que todavía el jueves estaba clasificado como un caso sospechoso. Se trata de un adulto mayor de 74 años con hipertensión arterial.



REALIZAN COMPRA DE INSUMOS



Además de estas medidas, durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, autoridades anunciaron que la Federación realizó una compra de insumos para atender las etapas uno y dos del coronavirus.



En total, son 156 productos diferentes los que se adquirieron y se espera que en los próximos días sean distribuidos en todas las entidades de la República, especialmente entre las dependencias estatales del sector Salud.



La compra se efectuó luego de un análisis de necesidades que realizaron los institutos de Salud para el Bienestar (INSABI); Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Las autoridades sanitarias tienen previsto que se puedan realizar más compras de insumos para atender la fase 3, aunque se decidirá cuando el país esté dentro de esa etapa de contagio.