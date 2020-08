La apoderada legal de Grúas Díaz de Xalapa acusó que el Gobierno de Veracruz ordenó suspender a la empresa, sin previo aviso, de los servicios de arrastre que ha desempeñado desde hace 40 años en la capital del Estado.



De acuerdo con la Sociedad Anónima de Capital Variable fueron notificados de dicha determinación de forma verbal el pasado 28 de julio, sin previo aviso.



Ante esta situación, la empresa acusó que fue suspendida sin ser oída ni vencida en juicio y sin emitir resolución por escrito debidamente fundada y motivada, de ahí que los encargados optaron por tramitar un amparo.



Grúas Díaz se hacía cargo del arrastre, salvamento y depósito de vehículos accidentados o que participaron en algún accidente vial, así como los retenidos en los operativos de alcoholímetros, mal estacionados y operativos de motocicletas,



En el expediente se señala que el día 28 de julio la empresa no fue llamada para que se le asignara el rol para proporcionar los servicios de arrastre, comunicándose inmediatamente con el Encargado de la Subdirección de Agrupamientos dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.



De acuerdo con la empresa, el funcionario a cargo les informó de manera verbal que por órdenes directas del Gobernador, de la Secretaría de Seguridad Pública y del Director General de Tránsito y Seguridad, estaban suspendidos.



El administrador de la empresa solicitó por escrita dicha orden de suspensión, negándose la autoridad de realizar el pronunciamiento respectivo o a entregar una copia certificada.



Los representantes de Grúas Díaz en Xalapa aseguran que el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, tampoco les ha informado el motivo de la suspensión de sus actividades.



No es la primera ocasión que la empresa busca ser suspendida por el Gobierno del Estado. Durante la administración de Javier Duarte la SSP intentó aplicarles una medida similar.



Grúas Díaz de Xalapa acusó entonces que no se prestaron a aplicar cobros excesivos y sobornos por orden del extitular de la SSP, Arturo Bermúdez, consiguiendo un amparo para reanudar sus actividades.