Gobierno contradice cifras de Iglesia y Evangélicos sobre decesos por COVID

El director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Sergio Ulises Montes Guzmán, contradijo a la Arquidiócesis de Xalapa de la Red Evangélica respecto a las cifras sobre pastores y sacerdotes fallecidos en Veracruz.



De acuerdo al funcionario, van 5 sacerdotes católicos fallecidos por COVID-19 y 10 pastores de otras religiones en la entidad.



"Independientemente de los tres sacerdotes de aquí, va uno en Córdoba y otro de la Diócesis de Coatzacoalcos, sacerdotes católicos; pastores llevamos alrededor de 10 de otras denominaciones religiosas. Por ahí sacaron otras cifras pero no sabemos de dónde sacó esa persona esos datos, porque nosotros verificados tenemos 5 sacerdotes y 10 pastores".



Apenas este martes, la Arquidiócesis informó que registra 7 sacerdotes fallecidos por el virus: 3 en la capital, 2 en Coatzacoalcos, uno en Córdoba y uno más en Orizaba.



Además, hace unos días, el presidente de la Red Evangélica en el Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, dio a conocer que iban por lo menos 22 pastores de la Iglesia Evangélica muertos por COVID-19.



Respecto a la declaración de Trujillo Álvarez de abrir los 3 mil templos, el Director de Asuntos Religiosos dijo que incluso esa información es errónea, pues en Veracruz tienen registrados más de 6 mil 500.



"Una persona como particular no tiene la facultad de hablar por todos los demás, incluso se equivocó en el número de templos, decía que eran 3 mil, en el Estado tengo registrados más de 6 mil 500, entonces ya se darán cuenta de la calidad de la información".



Aseveró que han visitado algunos templos para verificar que se cumplan con las medidas sanitarias para los feligreses, específicamente en las ciudades que se encuentran en semáforo rojo.