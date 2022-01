Gobierno de Ahued revisará obras que dejó Hipólito en Xalapa

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Ávila Devezze, afirmó que sí revisarán las 102 obras que fueron construidas en 2021 por la administración del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero.Al respecto, indicó que este proceso llevará su tiempo y se analizará que los procesos licitatorios, las pólizas de garantía y demás aspectos de los proyectos se hayan hecho adecuadamente.“Todo es cuestión de tiempo, en esta situación existen procesos, existen formas de hacer las cosas y créanme que no vamos a dejar de revisar porque es una parte de nuestra obligación todo lo que tiene que estar garantizado y cubierto por pólizas de garantía y todos los aspectos”, manifestó.Ávila Devezze apuntó que el Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil tiene todo el 2022 para hacer esa revisión pero en enero lo harán con “lo más urgente e importante”.“Insisto, no se puede revisar en dos o tres días, ni en 30 el total de todo un ejercicio de una administración, entonces por eso esto ha sido modificado en las leyes y de alguna manera de haber la posibilidad de revisión durante todo un año, siempre y cuando se sigan los métodos y procedimientos correctos”, puntualizó.El funcionario municipal apuntó que en su momento se irá informando a través de las áreas correspondientes, como la financiera sobre los finiquitos de obras pendientes de pago; y por parte de Obras Públicas, lo relativo a vicios ocultos en los proyectos para el cobro de las garantías.Detalló que en estos primeros 30 días del año revisarán las obras más grandes y las inversiones más recientes, porque hay otras que se hicieron hace tres o tres años y medio, que de acuerdo con la Ley, tenían un cumplimiento de alcance de garantías por vicios ocultos de dos años y ya están operando.“Y si no ha habido un proceso previo, probablemente no exista una situación de daño, entonces nos vamos a centrar a lo más reciente, de aquí hacia atrás y hasta ahorita esas dos obras (que no se pagaron al finalizar la administración de Rodríguez Herrero), fuimos informados, está en la entrega-recepción y vamos a firmar más a detalle ese expediente”, enfatizó Guillermo Ávila Devezze.