Gobierno de AMLO se olvidó de apoyar a víctimas

Un aproximado de 18 mil 500 víctimas del delito dejaron de recibir apoyo de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Gobierno federal debido al rezago en la integración del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), alertó la integrante del Colectivo Mujeres en Busca de sus Desaparecidos, Karla Pérez Guerrero.



"Creo que no somos ni la mitad (de las víctimas inscritas en el Registro), se debe a la tardanza y los malos manejos de la Comisión; afecta porque en los estados no hay ayuda, estamos en indefensión porque sólo nos reprimen, no hay quién nos proteja", dijo.



La activista acusó que la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, propicia el rezago y revictimiza a los afectados.



Pérez Guerrero recordó que Mara Gómez les ha dicho que las víctimas aprovechan su condición para obtener beneficios económicos del Gobierno federal, afirmando que "se sacaron la lotería" o "están locas".



"Nos ha dicho que nos sacamos la lotería, que somos unas mantenidas, que estamos locas", dijo.



Indicó que se ha mantenido el plantón que sostienen en la explanada de Palacio Nacional, en donde solicitan la destitución de la servidora.